Кыргызстан остается в топ-5 стран, которые туристы из РФ выбирают для отдыха

Определены самые популярные зарубежные направления для отдыха самостоятельных российских туристов в первой половине лета. Об этом сообщает OneTwoTrip.

Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования пользователей на период с 1 июня по 15 июля. Наиболее востребованными стали перелеты в Турцию. Этот маршрут заинтересовал каждого пятого (18 процентов) пользователя.

Второе место занимает Кыргызстан, куда было заказано 12 процентов от общего числа билетов.

На третьей строчке — Армения, куда улетел каждый десятый клиент сервиса.

В пятерку самых востребованных маршрутов вошли Узбекистан и Казахстан, они интересовали от 7 до 8 процентов пользователей.

Далее в рейтинге популярности ОАЭ, Беларусь, Таиланд, Израиль и Мальдивы.