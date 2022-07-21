Нет свободной техники. Минтранс объяснил, почему на Иссык-Куле плохие дороги

Дороги в Семеновском и Григорьевском ущельях были выровнены в начале июня. Но из-за обильных дождей их поверхность размыло, из-за чего автомобилистам теперь сложно по ним проехать. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

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По данным ведомства, сейчас вся дорожно-строительная техника задействована в проведении капитального ремонта автомобильных дорог.

«Строительный сезон для таких видов работ составляет 3-3,5 месяца, в том числе для поверхностной обработки асфальта. Для гравийных и грунтовых дорог строительный сезон длится около семи-восьми месяцев. С учетом этого работы в Семеновском и Григорьевском ущельях целесообразно проводить в начале или в конце строительного сезона», — пояснили в министерстве.

Ранее 24.kg обратило внимание на плачевное состояние дорог в Иссык-Кульской области в разгар турсезона.