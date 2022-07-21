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Общество

Кыргызский кинорежиссер Актан Арым Кубат снимается в японско-казахском фильме

Кыргызский кинорежиссер Актан Арым Кубат снимается в японско-казахском фильме «Маленький самурай» в одной из главных ролей. Об этом сообщила продюсер Алтынай Койчуманова.

Съемки картины проходят сейчас в Казахстане вблизи озера Балхаш, осенью продолжатся в Японии.

Продюсер, автор сценария и сорежиссер фильма — Сано Синдзю, создавший такие фильмы, как «Последние каникулы» Амира Каракулова и «Аксуат» Серика Апрымова.

Сорежиссер — Ерлан Нурмухамбетов, одна из лучших режиссерских работ которого — нашумевшее на международных кинофестивалях «Ореховое дерево».

Оператор-постановщик — мэтр казахского кино Мурат Нугманов.

В фильме также снимаются знаменитая казахская актриса, лауреат Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в картине «Айка» Самал Еслямова, казахский кинорежиссер, лауреат многочисленных кинофестивалей Дарежан Омирбаев.

История повествует о мальчике, который во время советско-японской войны приехал на Сахалин в поисках отца и пленным оказался сосланным в Казахстан. Японского мальчика приютил охотник и рыбак по имени Ыбырай. Эта роль умудренного жизненным опытом человека и досталась Актану Арыму Кубату.

«Никогда не думал, что как актер буду сниматься в проектах других режиссеров. А тут совершенно неожиданно позвонил Сано Синдзю из Японии и предложил мне сняться в его новом фильме. Он неоднократно подчеркивал, что картина без моего участия не состоится. Вначале я не придал значения его словам, а тут все сложилось, и я оказался на съемочной площадке», — поделился впечатлениями Актан Арым Кубат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240196/
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