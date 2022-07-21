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Общество

Скопление большегрузов на границе носит цикличный характер — Погранслужба ГКНБ

В последнее время в связи с отменой ограничений, связанных с COVID-19, началом туристического сезона и увеличением экспорта сельхозпродукции, в отдельных пунктах пропуска наблюдается увеличение как пассажиропотока, так и грузопотока. Скопление пассажиров и груза носит цикличный характер. Об этом сообщает Пограничная служба ГКНБ.

По ее данным, на кыргызско-казахском участке госграницы в пунктах пропуска «Ак-Жол — автодорожный», «Кен-Булун — автодорожный» и «Токмак-автодорожный» большой поток пассажиров и транспортных средств наблюдается в утреннее и вечернее время в выходные дни, а также в начале недели.

На кыргызско-узбекском участке госграницы зафиксировано увеличение пассажиропотока в пункте пропуска «Достук-автодорожный» в выходные и базарные дни (дни оптовой торговли на рынке «Кара-Суу»).

«Несмотря на проводимые на территории пункта пропуска строительные работы (реконструкцию объектов КПП), личный состав КПП выполняет поставленные задачи по бесперебойному пропуску лиц, транспортных средств и груза через границу. К примеру, только с 19 по 20 июля госграницу через пункт пропуска пересекли свыше 18 тысяч человек, несмотря на то, что фактическая пропускная способность составляет 14 тысяч 400 человек в сутки. На КПП «Достук-автодорожный» круглосуточно функционируют 22 кабины паспортного контроля. ПС ГКНБ принимает необходимые меры для увеличения пропускной способности пунктов пропуска: постоянно проводятся предупредительно-разъяснительные мероприятия и информационная работа по перенаправлению пассажиро- и грузопотока в другие пункты пропуска», — информирует ведомство.

Об очередном заторе большегрузных машин на границе редакции ранее сообщил читатель.

Отметим, что пересечение госграницы для отечественных дальнобойщиков остается проблематичным. В начале лета Комитет государственных доходов Казахстана заявил, что каждый грузовик, следующий из Кыргызстана, везет через «Кордай» контрабанду. О ситуации высказался и глава республики Касым-Жомарт Токаев.

Казахская сторона также отмечала, что увеличилось количество автотранспортных средств, проследовавших из Кыргызской Республики без электронных счетов-фактур. По данным ведомства, с 25 марта 2022 года из 1 тысячи 748 большегрузов с товарами народного потребления китайского производства 1 тысяча 618, или 92 процента, проследовали без электронных счетов-фактур.

Наш кабмин обещал урегулировать вопрос. Но пробки на границе пока остаются проблемой.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240180/
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