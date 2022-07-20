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Общество

Мэрия Бишкека. Врезавшийся в остановку водитель возместит нанесенный ущерб

Водитель, минувшей ночью врезавшийся в остановку общественного транспорта на проспекте Чингиза Айтматова, возместит нанесенный городу ущерб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

«Сейчас остановка полностью демонтирована сотрудниками муниципального предприятия «Тазалык» и проведена уборка территории. Она находится на балансе департамента по управлению муниципальным имуществом, стоимость ущерба будет предоставлена арендатором остановочного комплекса, который ее установил за свой счет», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 20 июля на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Василенко произошло ДТП. 22-летний водитель Toyota Camry не справился с управлением и врезался в остановку. Виновник аварии отделался ушибами и от госпитализации отказался. Машину водворили на штрафную стоянку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240168/
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