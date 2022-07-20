Почти половина пассажиров в автобусах Бишкека — льготники. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, муниципальное предприятие «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» в год перевозит 8 миллионов 794 тысячи 700 пассажиров, из них льготники — 4 миллиона 560 тысяч 600 человек.

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«В предприятии 60 автобусов марки Yotong и 40 единиц марки Yasin перевозят пассажиров по восьми маршрутным линиям. Они курсируют с 5.30 до 23.00», — отметили в мэрии.

Ранее в муниципалитете сообщили, что Бишкекское троллейбусное управление перевозит около 30 миллионов пассажиров в год. Количество льготников не назвали.