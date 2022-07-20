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Общество

Национальная гвардия Вооруженных сил Кыргызстана отметила 30-летие

В Кыргызском национальном академическом театре и оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева прошло торжественное собрание, посвященное 30-летию образования Национальной гвардии Вооруженных сил КР. Об этом сообщили в Минобороны страны.

В мероприятии приняли участие руководство министерства, командование, личный состав, ветераны Национальной гвардии ВС КР и приглашенные гости.

В ходе собрания приказом министра обороны КР наиболее отличившиеся военнослужащие награждены юбилейными медалями и грамотами. Состоялся показ документального фильма об истории формирования и служебно-боевых буднях Нацгвардии.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Именно 20 июля 1992 года первые гвардейцы Национальной гвардии Кыргызстана приняли присягу на верность Родине и приступили к выполнению служебных обязанностей.

Национальная гвардия является специальным воинским формированием Вооруженных сил, выполняющим задачи по защите суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя; охране государственных и стратегических объектов; несению почетной караульной службы при встречах и проводах глав иностранных государств, а также выполнению церемониальных ритуалов при проведении протокольных мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240158/
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