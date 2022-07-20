21 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-12.00 — жилмассив «Аска-Таш» (улицы Аска-Таш, Сад, Семетей, переулок Кеминский);

9.00-14.00 — жилмассив «Дордой-2» (улицы с 1-12-й);

9.00-18.00 — отрезки улиц Бейшеналиевой, Киевской, Чуй;

9.00-17.00 — улица Боконбаева, 102, жилмассивы «Нур», «Арча-Бешик» (улицы Жайыла Баатыра, Арча-Бешик, Ак-Тан), «Ала-Арча», отрезки улиц Джаманбаева, Табалдиева, Айни, Токтоналиева, Орозбекова, Чуйкова, Боконбаева, Раззакова, Шевченко, Абдумомунова, Уметалиева;

9.30-12.00 — отрезки улиц Елебесова, Бакинской, переулки Тушинский, Зайсанский, улицы Ахунбаева, 91, 91/1, 91/2, Тыныстанова, 8/1;

9.30-13.00 — отрезок бульвара Молодой Гвардии;

9.30-17.00 — отрезки улиц Логвиненко, Баялинова, Тоголока Молдо, Панфилова, Курганской, Серова, Скрябина, переулок Донской;

9.30-18.00 — улицы Байтика Баатыра, 125, Московская, 69, 86, Усенбаева, 47;

10.00-14.00 — жилмассивы «Энесай», «Келечек», «Дордой-2»;

11.30-14.30 — 4-й микрорайон, 26а, 26б, 26/1;

12.00-15.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Юнусалиева, Белорусской, переулок Терский;

13.00-17.00 — улица Московская, бульвар Эркиндик;

13.00-17.30 — отрезки улиц Сад, Семетей, переулок Кеминский, жилмассив «Калыс-Ордо»;

15.30-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Оберон, Кара-Жыгач).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.0017.00 — села Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школьная, Кытай уулу, Мурзалиева, Сегизбаева, школа, здание айыл окмоту, ФАП), Арашан (улицы Бектенбаева, Нижняя стройка), Ленинское (улицы Проектируемая, Набережная, Мостовая, Речная, Алма-Атинская, Виноградная, ПМК-3), Мыкан (улица Линейная), Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Центральная, Лагерная), Садовое, Аламедин (ГЭС- 3, улицы Пролетарская, Гэсовская ), Восток (улицы Маркса, Весенняя, Крупской, Ленина, Мирная, Тельмана, Молодежная), Алтын Бак, Карла Маркса (улицы Панфилова, Горького), микрорайон «Учкун» (улицы Путейская);

9.00-18.00 — села Молдовановка (улицы Молодежная, Садовая, Пионерская, Набережная, Почтовая, Яблоневая), Дачное, Кайырма, ГЭС-5;

Сокулукский РЭС

9.00-18.00 — села Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Индустриальная, Алма-Атинская, Больничная, Свобода, Правда, Строительная, Фрунзе, Мельничная, Бакыт, Советская, Калинина, Линейная, Торговая, Урожайная, Шопокова, Батаева, 50 лет Октября, Свердлова, Ключевая, Белинского, переулки 40 лет Победы);

9.00-17.00 — совхоз Фрунзе (улицы Садовая, Средняя, Институтская);

9.30-17.00 — села Манас (улицы Северная, Совхозная, Степная, Западная, Комсомольская, Широкая, Проектируемая, тупик Северный), Комсомольское (улицы Проектируемая, Восточная, Лесная, Чуйская, Дорожная, Тупик, Южная, Новая, Строительная), Ак-Жол (улицы Дачная, Восточная, Фрунзе, Проектируемая, Школьная, Ынтымак, Ак-Чий, Госпитомник, Кормовик);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Комсомольская, Садовая, Октябрьская, Красноармейская, Королева, городок АДСК), Сретенка (МТФ-1, колхоз «Россия»), Садовое (улица Ленина);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Коммунистическая, 16, 18, 20, 22, 24, Бейшеналиевой, 2, 4, 6, 8, 10, Мира, 5), села Новониколаевка (улицы Западная, Энгельса, Ленина, Центральная, Пионерская, Пушкина, Зеленая, Комсомольская, Свердлова, Советская, Школьная, Луговая, Первомайская, Юбилейная), Ири-суу, Эрик-Туу, Суусамыр;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — город Каинда (улицы Южная, Фрунзе, Линейная, Чапаева, переулок Южный), село Панфиловка (улицы Ключевая, Молодежная, Комсомольская, Центральная);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Дмитриевка (улицы Садовая, Калинина), Люксембург, Джерказар, Дружба, дачи «Айчурок»;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Фурманова, Береговая);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — поселок Сахзавод (улицы Мира, Дзержинского, Шолохова), город Токмак (улица Парковая);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Чуй (улицы Покровская, Новопокровская, Октябрьская, Полевая, Пионерская, Маркса, Новая, Межевая, Тихая, Клубная, Школьная, Сансызбаева, Нижне-Береговая, Линейная, Бригадная, Космонавтов);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Суу (улица Фрунзе), Шабдан (улица Назар-Ата), Кичи-Кемин (улица Бектенова), Ударник.

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — город Талас, села Огомбаев, Копуробазар (кошары), Сасык-Булак (улица Алыкул), Талас (улицы Цыренина, Северная), Покровка (улица Аттокурова), Боо-Терек (улица Лицей);

9.00-18.30 — село Озгоруш, Бакай-Ата, Боо-Терек (улица Лицей);

8.30-17.00 — село Бакай-Ата.

4 Ошская область

8.00-18.00 — сельские управы Чек-Абад, Тобо-Коргон, села Абшыр-Ата, Кашкар, Кызыл-Мээнет, город Ош (микрорайоны «Ак-Тилек», «Черемушки», улицы Курманджан Датка, Мамырова, Атабаева, Калинина, Ахмедова, Моминова, Амир Тимур, Абдувалиева, Мирзаева, Юбилейная, Закирова, Абдыкадырова, Пролетарская, Пахта-Абад, Тоголока Молдо, Курчатова, Молдо Нияза, Санкт-Петербургская, Степная, Алиева).

5 Баткенская область

8.00-18.00 — сельские управы Марказ, Масалиев, Чаувай.

6 Иссык-Кульская область