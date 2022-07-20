Минтруда хочет улучшить координацию гумпомощи от благотворительных фондов

Министерство труда намерено улучшить координацию гуманитарной помощи, оказываемой нуждающимся гражданам страны со стороны благотворительных фондов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр труда Кудайберген Базарбаев встретился с представителями благотворительных организаций.

«Не редки случаи, когда одни и те же люди получают гуманитарную помощь от нескольких благотворительных организаций, при этом граждане, которым нужна реальная помощь, даже не знают о том, что можно обратиться к этим организациям. Мы намерены систематизировать эту работу, создать условия для координации помощи, оказываемой нашей стране, повысить качество и адресность получателей, создать общую базу данных получателей», — сказал он.

В ведомстве добавили, что участники встречи поддержали инициативу министерства и выразили готовность к сотрудничеству.