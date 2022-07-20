В Чон-Кеминском заповеднике теперь можно вести фотоохоту на диких зверей

В национальном природном парке «Чон-Кемин» построили смотровую площадку, откуда можно наблюдать за дикими животными. Об этом сообщает общественное объединение «Шумкар-Тор», по чьей инициативе эта идея была воплощена.

Понаблюдать за жизнью обитателей охраняемой территории посетители могут совместно с защитниками природы, которые имеют при себе специальное снаряжение.

Фото общественного объединения «Шумкар-Тор»

«Они устанавливают фотоловушки по пути на смотровую площадку, а затем через некоторое время можно увидеть фото и видео диких животных, попавших в спрятанные объективы», — рассказали в организации.

Отмечается, что площадка построена для того, чтобы привлечь внимание людей к охране природы и проблеме с браконьерством. Средства на ее возведение были выделены по программе малых грантов.