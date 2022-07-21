01:50
USD 86.15
EUR 93.07
RUB 1.22
Общество

Национальный исторический музей Кыргызстана будет сотрудничать с Эрмитажем

Национальный исторический музей Кыргызстана будет сотрудничать с Эрмитажем (Россия). Об этом стало известно по итогам визита в Бишкек заведующего сектором Средней Азии отдела Востока Государственного Эрмитажа Павла Лурье.

Ученые двух стран намерены проводить совместные исследования, заниматься организацией экспозиций и другими мероприятиями.

Как отметила директор Национального исторического музея Жылдыз Бакашова, с российскими коллегами сотрудничали и прежде, а, будучи в командировке, она предложила российским коллегам поработать вместе.

Павел Лурье передал в дар Историческому музею коллекцию с результатами экспедиционных полевых исследовательских работ, которые российские ученые проводили в 2021 году в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240130/
просмотров: 1715
Версия для печати
Материалы по теме
Кенешбек Алмакучуков рассказал, кто спланировал акцию против него
Кенешбека Алмакучукова вновь назначили директором Исторического музея
В Историческом музее пройдет модный показ
В Историческом музее появился новый экспонат — золотой комуз
Фонд Исторического музея Кыргызстана пополнился двумя уникальными экспонатами
Жылдыз Бакашова назначена и. о. директора Исторического музея
Суд оправдал директора Исторического музея Кенешбека Алмакучукова
Спустя шесть лет. Выяснилось, что сгорело при пожаре в Историческом музее
В Бишкеке покажут фильм про права человека «Призраки Афганистана»
Зато красиво. На доисламском амулете в Историческом музее нашли советские монеты
Популярные новости
Микрорайон на&nbsp;месте колонии &#8470;&nbsp;47. Специалисты удивлены проектом будущей стройки Микрорайон на месте колонии № 47. Специалисты удивлены проектом будущей стройки
Как не&nbsp;прослыть &laquo;киргизом&raquo; и&nbsp;выучить госязык в&nbsp;TikTok. Рецепт от&nbsp;Эркайым Алиевой Как не прослыть «киргизом» и выучить госязык в TikTok. Рецепт от Эркайым Алиевой
Лук подорожал. Минсельхоз предлагает временно запретить экспорт продукта Лук подорожал. Минсельхоз предлагает временно запретить экспорт продукта
Массовые аресты. Орозайым Нарматовой изменили меру пресечения Массовые аресты. Орозайым Нарматовой изменили меру пресечения
Бизнес
Население КР&nbsp;достигло 7&nbsp;миллионов человек, а&nbsp;MBANK скачали более 3&nbsp;миллионов раз Население КР достигло 7 миллионов человек, а MBANK скачали более 3 миллионов раз
Итоги акции &laquo;Оплачивай с&nbsp;&laquo;ЭЛКАРТ Pay&raquo; в&nbsp;одно касание и&nbsp;побеждай&raquo; Итоги акции «Оплачивай с «ЭЛКАРТ Pay» в одно касание и побеждай»
Как М2М-технологии помогают автоматизировать бизнес и&nbsp;увеличить прибыль Как М2М-технологии помогают автоматизировать бизнес и увеличить прибыль
&laquo;Умный дом&raquo; в&nbsp;Кыргызстане: что входит в&nbsp;систему, что умеет и&nbsp;как работает «Умный дом» в Кыргызстане: что входит в систему, что умеет и как работает
1 февраля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
31 января, вторник
23:55
В Кадамджае мужчину задержали за продажу марихуаны
23:36
Министр культуры обещал решить проблемы Бишкекского хореографического училища
23:04
В Баткенской области оштрафованы два нелегальных валютчика
22:50
США напомнили Кыргызстану, кто ведущий донор международных финансовых институтов
22:37
Обрабатывать персональные данные кыргызстанцев будет специальное предприятие