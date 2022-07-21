Национальный исторический музей Кыргызстана будет сотрудничать с Эрмитажем (Россия). Об этом стало известно по итогам визита в Бишкек заведующего сектором Средней Азии отдела Востока Государственного Эрмитажа Павла Лурье.

Ученые двух стран намерены проводить совместные исследования, заниматься организацией экспозиций и другими мероприятиями.

Как отметила директор Национального исторического музея Жылдыз Бакашова, с российскими коллегами сотрудничали и прежде, а, будучи в командировке, она предложила российским коллегам поработать вместе.

Павел Лурье передал в дар Историческому музею коллекцию с результатами экспедиционных полевых исследовательских работ, которые российские ученые проводили в 2021 году в Кыргызстане.