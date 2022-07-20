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Общество

В Кыргызстане разрабатывается концепция по продлению активного долголетия

Концепцию по продлению активного долголетия разрабатывают чиновники Кыргызстана. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

В ведомстве изучают предварительные результаты исследования о ситуации с пожилыми людьми, индекс благополучия и развития молодежи, а также проект концепции политики активного долголетия.

«Концепция политики активного долголетия направлена на смену преобладающей ныне парадигмы поддерживающей социальной помощи пенсионерам, политику расширения их прав и возможностей, создание экономической и правовой базы, позволяющей гражданам страны брать на себя ответственность за качество собственной жизни и свое благополучие в пожилом возрасте», — отмечено в сообщении.

Исследование проводится, чтобы получить данные о реальном положении пожилых людей в Кыргызстане, выявлении их проблем и потребностей, что в дальнейшем ляжет в основу разработки концепции «Активное долголетие».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240077/
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