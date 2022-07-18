Встреча президентов. На Иссык-Куль стянут дополнительные силы милиции

Безопасность встречи президентов государств Центральной Азии на Иссык-Куле будут обеспечивать более тысячи милиционеров. Об этом на пресс-конференции сообщил замначальника Службы общественной безопасности МВД Нурлан Исмаилов.

Отметим, 20-21 июля в Чолпон-Ате состоится четвертая консультативная встреча глав Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В период проведения мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения будет также задействован весь личный состав ГУОБДД МВД, который будет нести службу в усиленном режиме.

«Безопасность данного мероприятия будут обеспечивать более 1 тысячи милиционеров, на территорию будут направлены сотрудники из Чуйской и Нарынской областей», — сказал Нурлан Исмаилов.