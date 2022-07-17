Корона Ms. World of Korea досталась кыргызстанке Рахат Шариповой

Кыргызстанка Рахат Шарипова стала победительницей международного конкурса красоты Ms. World of Korea, который прошел в Сеуле. Об этом сообщает сайт StraightNews.

По его данным, ранее этот конкурс красоты назывался Paragon Queens International, однако в 2022 году организаторы решили переименовать его в Ms. World of Korea.

Рахат Шарипова была приглашена для участия по итогам другого конкурса красоты — для замужних женщин Missis Universe — 2022, который проходил в Южной Корее в конце июня. Тогда она вошла в топ-25 самых красивых участниц конкурса.

Победительнице 46 лет, она предприниматель.

«Я не ожидала, что завоюю корону международного конкурса, но безумно рада получить эту награду», — сказала Рахат Шарипова после награждения.