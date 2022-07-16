В Балыкчи открыли новый общественный профилактический центр милиции

В Балыкчи открыли новый общественный профилактический центр (ОПЦ) милиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, на строительство здания выделено более 400 тысяч сомов, из них 70 тысяч — мэрией города. В нем разместился участковый пункт милиции и ОПЦ.

«Работа будет организована по утвержденному графику. В частности, будут организованы прием, учет письменных и устных обращений граждан, практическая помощь местному населению в решении проблем, информационно-разъяснительные встречи, направленные на профилактику правонарушений», — добавили в МВД.