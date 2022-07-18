В Бишкеке 18 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +37 градусов. День уменьшился до 14 часов 58 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Куюкова, Береке, Проектируемая, Жылга-Сай, Азамат, Дабан, Ак Куу, Бадахшан, Узун-Булак), улицы Тыныстанова, 7а, бульвар Эркиндик, 8, отрезок улицы Улукман;

9.00-17.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Конорчок, Кок-Жар), «Верхний Орок», села Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Короткая, Коллекторная, Кыргызская, Украинская, Тихая), Пригородное (улицы Маяковского, Первомайская), 4-й микрорайон, 35, улицы Кольбаева, 14а, 18а;

9.30-14.00 — улица Кольбаева, 12, 14, 16, 18;

12.30-17.00 — улицы Ибраева, 4, Кольбаева, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, Лермонтова, 10, Иссык-Кульская;

9.30-15.00 — микрорайоны «Учкун» (улицы Аксы, Сатыбалдиева), «Уч-Тулга», улица Кольбаева, 14а, 18а;

13.00-17.30 — улицы Сад, Семетей, переулок Кеминский;

9.00-12.00 — жилмассив «Аска-Таш» (улицы Аска-Таш, Сад, Семетей, переулок Кеминский).

У кого намечается той

Бактыбек Сыдыков

Родился 18 июля 1970 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Люди, которые меняли мир

Родился оперный певец Хусейн Мухтаров

Родился 18 июля 1938 года в селе Кен-Булак. Оперный певец (бас), народный артист СССР.

С 1964-го — солист Кыргызского театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Выступал на концертах, в том числе со своей супругой — народной артисткой Кыргызской Республики Эсен Молдокуловой. В камерный репертуар, помимо многочисленных оперных сцен и арий, входили романсы, а также русские, украинские, казахские, кыргызские, дунганские песни.

Умер 5 марта 2001 года.

Родился народный художник КР Жоомарт Кадралиев

Фото azattyk.org. Жоомарт Кадралиев

Родился 18 июля 1946 года в селе Сары-Булак Жайылского района Чуйской области.

Жоомарт Кадралиев создал большое количество станковых произведений, наполненных философскими размышлениями художника о жизни, природе, непреходящих ценностях человеческого бытия.

К 3000-летию Оша создал монументальную сюжетно-историческую композицию «Заря от веков» в фойе Ошской областной филармонии.

В 2007 году творческой группой под руководством Жоомарта Кадралиева в Москве установлен памятник Манасу.

Фото из интернета. Памятник Манасу Великодушному в Москве

Жоомарт Асаналиевич известен и как композитор, автор популярных музыкальных произведений.

Он лауреат Государственной премии имени Токтогула, кавалер ордена «Манас» III степени.

Умер 5 февраля 2015 года.

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