В Бишкеке 17 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +38 градусов. День уменьшился до 14 часов 59 минут.
Памятные даты
Всемирный день эмоджи
Первоначально доступная только в Японии система эмоджи получила распространение по всему миру. Появилась даже онлайн-энциклопедия, или словарь, разъясняющий значение эмоджи.
Дата 17 июля выбрана по причине того, что именно этот день отображается на пиктограмме календаря эмоджи в операционной системе iOS.
Люди, которые меняли мир
Родился военнослужащий Кирилл Буханцев
Родился 17 июля 1919 года в селе Лебединовка Аламединского района (Чуйская область КР). Полный кавалер ордена Славы.
В 1939-м призван в Красную Армию Аламединским райвоенкоматом. Начало Великой Отечественной войны застало Кирилла Буханцева на кадровой службе в Ашхабаде. Боевое крещение получил под Ельней в июле 1941 года. Воевал на Западном, Юго-Западном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Был дважды ранен, но всегда возвращался в строй.
Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.
Кирилл Буханцев жил во Фрунзе. Более 20 лет работал бригадиром на комбинате бытового обслуживания.
Умер 23 сентября 1984-го.
Родился оперный певец Аманбек Нуртазин
Родился в селе Кенес Кордайского района Казахстана. Выучившись вокальному мастерству в Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского, в 1962 году стал солистом Кыргызского государственного театра оперы и балета.
Владея прекрасными актерскими данными, музыкальностью, лирический тенор спел ведущие партии практически во всех постановках театра: «Евгений Онегин» (Ленский), «Борис Годунов» (Юродивый), «Севильский цирюльник» (граф Альмавива), «Отелло» (Кассио), «Манас» (Сыргак), «Айчурек» (Кульчоро), «Олжобай и Кишимжан» (Олжобай), «Кыз Жибек» (Тологон) и другие. Одновременно он возглавлял оперно-хоровую студию главного театра республики.
Как о нем пишут, «сын братского казахского народа внес большой вклад в развитие культуры Кыргызской Республики».
Умер 18 февраля 2013-го.
Умер народный артист Киргизской ССР Мустафа Ахунбаев
17 июля 2017 года ушел из жизни заслуженный деятель искусств Кыргызстана, лауреат многочисленных премий, профессор Мустафа Ахунбаев.
Родился 12 марта 1935-го в Иссык-Кульской области.
С 1971 года работал режиссером Государственного академического Большого театра СССР и Кремлевского дворца съездов. Работая в Большом театре, поставил оперу «Руслан и Людмила». Вернувшись на родину, работал в Кыргызском академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева и осуществлял постановки таких шедевров оперного искусства, как «Мефистофель», «Петр Первый», «Тихий Дон», «Аида», «Верди», «Курманбек», «Евгений Онегин» и многие другие. Написал либретто балетов «Бессмертие», «Материнское поле», «Белый пароход».
Снялся в фильме-опере советского режиссера Романа Тихомирова «Князь Игорь».
Мустафа Ахунбаев внес большой вклад в развитие оперного искусства Кыргызстана. За выдающиеся заслуги ему присвоены звания заслуженного деятеля искусств КР, народного артиста Киргизской ССР, лауреат многочисленных премий.
Куда сходить
Культура
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на концерт солистов оперы.
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