18 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Куюкова, Береке, Проектируемая, Жылга-Сай, Азамат, Дабан, Ак Куу, Бадахшан, Узун-Булак), улица Тыныстанова, 7а, бульвар Эркиндик, 8, отрезок улицы Улукман;

9.00-17.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Конорчок, Кок-Жар), «Верхний Орок», село Пригородное (улицы Маяковского, Первомайская), 4-й микрорайон, 35, улица Кольбаева, 14а, 18а;

9.30-14.00 — улица Кольбаева, 12, 14, 16, 18;

12.30-17.00 — улицы Ибраева, 4, Кольбаева, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, Лермонтова, 10, Иссык-Кульская;

9.30-15.00 — микрорайоны «Учкун» (улицы Аксы, Сатыбалдиева), «Уч-Тулга», улица Кольбаева, 14а, 18а;

13.00-17.30 — улицы Сад, Семетей, переулок Кеминский;

9.00-12.00 — жилмассив «Аска-Таш» (улицы Аска-Таш, Сад, Семетей, переулок Кеминский).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Центральная, Лагерная, Кондучалова, Жаштык, Мира, Байбосуна, Некрасова, Фрунзе, Людмилы, Бакая, Новостройка, переулок Веселый, совхоз «Ала-Тоо»), Бек-Тоо (стрельбище, полигон), Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская, Речная, Подгорная, Алма-Атинский тупик), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, Строительная, переулок Чуйский, жилмассив «16 га»), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Короткая, Коллекторная, Кыргызская, Украинская, Тихая), Костантиновка (улица Насосная), Лебединовка (проспект Победы, улица Северная), Таш-Добо (улицы Абыкан, Советская), Карла Маркса (улицы Горького, Панфилова);

10.00-17.00 — села Малиновка, Кашка-Суу, Ак-Туз, Байтик (улицы Береговая, Байтик, жилмассив «Байтик»), дачи;

Сокулукский РЭС

9.00-18.00 — села Национальное (улицы Ключевая-1, Московская, Садовая, Новая), Панфилова (улица Линейная), Сокулук (улицы Кайназаровой, Калинина, Фрунзе), Ак-Жол (улицы Молодежная, Фрунзе, Восточная, Школьная);

12.00-17.00 — село Манас (улицы Высоцкого, Спортивная, Ломоносова);

10.00-17.00 — села Белек (улицы Ленина, Фрунзе, Новая, Токтогула), Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Школьная, Урочища, Сад-Огород, Водозабор, Байтору), Кызыл-Туу (улицы Жыламыш, Проектируемая, Мамеева, Ибрагимова, Исмаила, Ибраимова), Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Кирова, Пролетарская, Тоголока Молдо, Жангазиева, Новая, Красноармейская, тупик Пролетарский, переулок Южный), Кара-Сакал (улицы Тоголока Молдо, Жангазиева, Осмона, Алтын-Ордо), Новое (улицы Строительная, Мичурина, Калинина);

8.00-17.00 — село Студенческое (улицы Беговая, Артезианская, Новосадовая), совхоз «Фрунзе» (улицы Северная, Средняя, Заречная, Институтская, Набережная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Калимова, Западная, Чапаева, Крупской, верхняя зона от Крупской до Токтогула), Беловодское (улицы Ломоносова, Крупской, Кирова), Ак-Торпок (улица Центральная, школа);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Петропавловка (улицы Фрунзе, Комсомольская, Ключевая, Краснооктябрьская, Яровая, Луговая, Бедного, Советская, Ленина, Пограничная, Шевченко), Полтавка (улицы Октябрьская, Горького, Партизанская, Коминтерна, Центральная), Буденовка (улица Гагарина), город Кара-Балта (улицы Токтогула, Федорова, Новороссийская, переулки Кирова, Фурманова);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — Каинда (улицы Южная, Чапаева, Линейная, Фрунзе, переулок Южный), село Орто-Арык;

Кантский РЭС

8.00-17.00 — село Бирдик (улицы Красный Милянтан, Юбилейная, Береговая, Аламанова, Молодежная);

14.00-17.00 — Кант (улицы 50 лет Октября, Парковая, 40 лет Октября);

8.00-14.00 — село Джээк;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка (водокачка), Дружба, Гидростроитель;

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улица Ленина);

9.00-13.00 — Токмак (улица Гагарина);

13.00-17.00 — Токмак (улица Космодемьянской);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Чуй (улицы Сансызбаева, Госрегистр), Интернат (улица Интернат);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Шабдан (улица Даниярова), Жол-Булак (улица Жакшыбай), Алмалуу (улица Манаса), город Кемин (улицы Советская, Ленина, 40 лет Октября, Чапаева, Праволинейная, Леволинейная, Кирова, Космонавтов).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область