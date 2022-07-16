Древние жители Южного Китая оказались родственниками предков индейцев

Палеогенетики из Китая впервые расшифровали геном одного из древних обитателей территории южной части страны и обнаружили, что он был близким родственником предков современных североамериканских индейцев. Выводы ученых опубликованы в журнале Current Biology.

Ранее историки предполагали, что предки современных индейцев переселились на территорию, которую сейчас занимает США (в том числе на Аляску), из Южной Сибири и Алтая примерно 14-15 тысяч лет назад в ходе одиночной волны миграции. Последующие археологические открытия и расшифровка ДНК предков индейцев показали, что это на самом деле было не так.

Сейчас ученые считают, что предки индейцев попали на территорию Нового Света в результате как минимум трех или даже четырех волн миграции. Все они произошли в разное время и начинались из разных источников, природу которых генетики и археологи пытаются раскрыть последние два десятилетия.

Исследователи обнаружили, что одним из подобных источников выступал современный Южный Китай. Ученые пришли к такому выводу после реконструкции генома древнего человека (возраст — 14 тысяч лет), чьи кости нашли в пещере Красных Оленей в провинции Юньнань в 2012 году. Происхождение этих останков, как отмечают ученые, до сих пор вызывает множество споров среди антропологов. Пока нельзя точно сказать, были ли обитатели этой пещеры представителями вида Homo sapiens или же другими гоминидами.

Китайские исследователи смогли извлечь из костей черепа обрывки ядерной ДНК и митохондриального генома. Благодаря этому они подтвердили их человеческое происхождение. Анализ показал, что жители пещеры Красных Оленей относятся к теперь несуществующей популяции жителей Восточной Азии (к этой популяции принадлежали предки современных индейцев).

«Проведенный нами анализ древней ДНК показывает, что для обитателей южной части Восточной Азии был характерен высокий уровень генетического и морфологического разнообразия. Кроме того, мы выяснили, что первые люди, проникшие в Восточную Азию, сначала заселили ее южную часть, а потом двинулись на север и восток», — заявил научный сотрудник Зоологического института КАН в Пекине (Китай) Су Бин.

В пользу этого, в частности, говорит наличие сходств между обрывками ДНК человека из пещеры Красных Оленей и восстановленными геномами древних индейцев, живших на Аляске или на юго-западе современных США примерно 11-12,5 тысячи лет назад. В этом отношении обитатели этой пещеры были гораздо ближе к индейцам, чем к другим древним жителям Восточной и Юго-Восточной Азии.

По этой причине ученые предполагают, что предки обитателей пещеры Северных Оленей проникли на юг Восточной Азии около 40 тысячлет назад. Примерно 17-16 тысяч лет назад часть из них начала мигрировать на север и восток, в результате чего они перешли через Берингов перешеек и проникли в Северную Америку.