19:27
USD 82.61
EUR 80.59
RUB 1.34
Общество

Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 17 июля 2015 года

Самым жарким в Бишкеке было 17 июля 2015 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +39,5 градуса.

Самым холодным — 17 июля 1941-го, когда температура составила +7,9 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры июля для столицы составляет +25,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был июль 2019 года со средней температурой +28,7 градуса.

Самым холодным — июль 1898-го со среднемесячной температурой +21,8 градуса.

Согласно прогнозу Гидрометеорологической службы, 17 июля ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +19...+21 градус. Днем в столице будет жарко. Воздух прогреется до +35..+37 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239691/
просмотров: 1782
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 октября: местами дожди
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 23 октября 1945 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 октября: дожди
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 22 октября 2005 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 октября: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 октября: днем будет тепло
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 октября: местами заморозки
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 октября: дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 октября: ожидаются дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 октября: дожди
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане создан комитет по&nbsp;защите Кемпир-Абада. Кто в&nbsp;него вошел (список) В Кыргызстане создан комитет по защите Кемпир-Абада. Кто в него вошел (список)
Кемпир-Абад. Азимбек Бекназаров четыре часа ждал главу ГКНБ Кемпир-Абад. Азимбек Бекназаров четыре часа ждал главу ГКНБ
Массовые задержания. В&nbsp;Сети опубликовали разговоры активистов и&nbsp;политиков Массовые задержания. В Сети опубликовали разговоры активистов и политиков
Митинг против передачи Кемпир-Абада в&nbsp;Бишкеке. К&nbsp;месту акции стягиваются люди Митинг против передачи Кемпир-Абада в Бишкеке. К месту акции стягиваются люди
Бизнес
Бизнес в&nbsp;Кыргызстане осваивает стандарты международной торговли Бизнес в Кыргызстане осваивает стандарты международной торговли
Пострадавшим в&nbsp;Баткене оказана помощь от&nbsp;&laquo;Банка Компаньон&raquo; на&nbsp;10&nbsp;миллионов сомов Пострадавшим в Баткене оказана помощь от «Банка Компаньон» на 10 миллионов сомов
Кыргызстанцы продолжают выигрывать iPhone 13. Принять участие может каждый! Кыргызстанцы продолжают выигрывать iPhone 13. Принять участие может каждый!
Погашайте кредиты в&nbsp;приложении MegaPay БЕЗ КОМИССИИ Погашайте кредиты в приложении MegaPay БЕЗ КОМИССИИ
24 октября, понедельник
19:26
Нас могут расстрелять, но не напугают. Равшан Джеенбеков о массовых задержаниях Нас могут расстрелять, но не напугают. Равшан Джеенбеко...
19:19
На театральном фестивале в Бишкеке выступят коллективы из Казахстана и Болгарии
19:14
Казино разрешили, а дохода нет. Депутат критикует кабмин за внезапные расходы
19:09
Массовые задержания. Около суда проходит митинг
19:07
Массовые задержания. Активист Чынгыз Капаров не признает вину