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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование 13-летней. Омбудсмен напомнила судье о статусе ее сотрудников

В Свердловском районном суде Бишкека рассматривается дело об изнасиловании 13-летней девочки.

На скамье подсудимых трое обвиняемых: сторож рынка «Дордой» 41-летний Кумарбек, бывший инспектор по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района 39-летний Дайырбек и бывший участковый УВД Свердловского района 34-летний Эрмек (имена изменены).

Заседания проходят в закрытом режиме. Судья отказал в допуске на процесс сотрудникам аппарата института омбудсмена.

Акыйкатчи Атыр Абдрахматова сказала, что председательствующий судья не знает статуса омбудсмена. «По международным правилам мы имеем право ознакомиться с делом, в том числе присутствовать на судебных процессах, если потерпевшая сторона не возражает. Нам важно проводить мониторинг и давать оценку эффективности системы правосудия. Потерпевшая сторона направила ходатайство о том, чтобы мы находились в суде, но этого не происходит», — подчеркнула Атыр Абдрахматова.

Напомним, по подозрению в совершении этого преступления были задержаны два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района столицы), еще один соучастник — охранник рынка «Дордой» (предположительно, тоже бывший сотрудник ОВД), а также в Первомайском районном суде рассматривается дело в отношении четвертого подозреваемого в изнасиловании — официанта. Все четверо обвиняемых знакомы друг с другом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239554/
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