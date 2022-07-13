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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 557,7 миллиона, умерли более 6,3 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 232 тысячи 750 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 557 миллионов 736 тысяч 693 человека. Больше всего в США (88 миллионов 946 тысяч 276), Индии (43 миллиона 652 тысячи 944), Бразилии (33 миллиона 4 тысячи 555), Франции (32 миллиона 753 тысячи 754), Великобритании (23 миллиона 88 тысяч 446), России (18 миллионов 198 тысяч 890), Турции (15 миллионов 180 тысяч 444), Аргентине (9 миллионов 426 тысяч 171), Иране (7 миллионов 255 тысяч 17), Колумбии (6 миллионов 198 тысяч 848), Испании (13 миллионов 32 тысячи 841), Италии (19 миллионов 667 тысяч 320) и Германии (29 миллионов 308 тысяч 100).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 355 тысяч 763. За сутки показатель вырос на 2 тысячи 874 человека. В том числе в США всего с начала пандемии скончались 1 миллион 21 тысяча 838 человек, Бразилии — 674 тысячи 102, Индии — 525 тысяч 474, Мексике — 326 тысяч 97, России — 373 тысячи 942, Великобритании — 181 тысяча 398, Италии — 169 тысяч 390.

В Кыргызстане всего зарегистрировали 201 тысячу 243 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 399 тысяч 656, Узбекистане — 241 тысячу 814, Таджикистане — 17 тысяч 721.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239537/
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