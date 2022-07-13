В Бишкеке изменили схему движения некоторых маршруток. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, решение принято на заседании межведомственной комиссии по рассмотрению маршрутов общественного транспорта.

Частично изменена схема движения микроавтобусного маршрута № 106 на участке улицы Джунусалиева — Жаманбаева — проспект Чингиза Айтматова в восточном направлении;

частично изменена схема движения микроавтобусного маршрута № 192 по Объездной, улицам Ибраимова, 2, Эмгекчил, 15 до Ибраимова, 3;