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Общество

В Бишкеке изменили схему движения некоторых маршруток

В Бишкеке изменили схему движения некоторых маршруток. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, решение принято на заседании межведомственной комиссии по рассмотрению маршрутов общественного транспорта.

  • Частично изменена схема движения микроавтобусного маршрута № 106 на участке улицы Джунусалиева — Жаманбаева — проспект Чингиза Айтматова в восточном направлении;

  • частично изменена схема движения микроавтобусного маршрута № 192 по Объездной, улицам Ибраимова, 2, Эмгекчил, 15 до Ибраимова, 3;

  • частично изменена схема движения микроавтобусного маршрута № 135. Он будет проходить по улице Ак-Марал на Чортекова, Куюкова, Ак-Тан, Камбар-Ата, Садыбакасова, Эр-Тайлак и далее по своей схеме. В мэрии отметили, что это временное решение, пока идет ремонт на улицах Ак-Марал, Ак-Тан, Куюкова, Чортекова и Жайыла Баатыра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239531/
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