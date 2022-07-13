За полгода за помощью на телефон доверия для детей обратились 1,5 тысячи человек

За полгода за помощью в центр «Телефон доверия для детей» обратились 1 тысяча 546 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, всего на короткий номер 111 поступило 54 тысячи 203 телефонных обращения (или 299 звонков в сутки). Большая часть звонков касалась подключения интернета и загрузки баланса сотовыми операторами, абоненты спрашивали о скорой помощи, милиции, пожарной службе и другом.

«1 тысяча 546 абонентов просили консультацию или оказать им помощь. При этом от детей поступило 382, или 24,7 процента звонков. По 1 тысяче 177 обращениям даны консультации и рекомендации, 141 абонентам оказана психологическая консультация по телефону, 228 обращений в зависимости от характера перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям государственных органов, в чью компетенцию они входят», — сообщили в ведомстве.

Большинство взрослых (490 звонков, или 31,7 процента) просили оказать им социальную помощь в назначении и выплате пособий «үй-бүлөгө көмөк», «балага сүйүнчү», по инвалидности, оплате услуги персонального ассистента, по случаю потери кормильца, беременности и родам, получению кресло- коляски, путевки на санаторно-курортное лечение лицам с инвалидностью и так далее.

«192 абонента (12,4 процента) просили оказать им помощь — финансовую, гуманитарную, в виде жилья, найти психолога, юриста, психотерапевта, проконсультировать в случае семейного насилия, торговли детьми, в получении паспорта, свидетельства о рождении ребенка и другое», — добавили в Минтруда.

Третью позицию занимают звонки о жестоком обращении и насилии в отношении детей со стороны родителей, отчима, сестры, родственников, сверстника, одноклассников, старшеклассника, неизвестной женщины, мужчины, врача-массажиста, воспитанника центра, учителя, воспитателя, соседа. Таких обращений было 171, или 11,1 процента.

С психологическими расстройствами обратились 137 абонентов, или 8,8 процента, из них 112 были дети.

«Причиной их обращений явились чувство вины, тревога, страх, одиночество, эмоциональное выгорание, обида, злость, агрессия, раздраженность, депрессия, апатия, паника, влюбленность, суицидальные мысли, гиперопека родителей, отсутствие поддержки родителей, разводы и ссоры родителей, недопонимание с родственниками, друзьями, одноклассниками, классным руководителем, недовольство собой, нерешительность, низкая самооценка и неуверенность в себе, неприятные воспоминания, переживания, расставания, гибель друга, домогательство дяди, беспокойство за друга, сестру, прошедшие события, состояние здоровья, трудности в выборе», — добавили в ведомстве.

С вопросами о воспитании и поведении ребенка, взаимоотношениях детей и родителей звонили 144 абонента, или 9,3 процента. 72 абонента, или 4,7 процента, обратились с сообщениями о семейном насилии над женщинами со стороны мужа, отца, родственников, сына, сожителя, брата, друга, одноклассника, мужа соседки, незнакомого мужчины, помочь забрать детей. 62 обращения, или 4 процента, составили жалобы на работу или сотрудников территориальных подразделений госорганов, органов местного самоуправления, других организаций. По семейным отношениям и конфликтам звонили 54 абонента, или 3,5 процента.

«Семейные конфликты возникали между супругами, с родителями, родственниками, из-за определения ребенка у одного из родителей, запрета видеться с ребенком, взыскания алиментов», — сообщили в Минтруда.

Также были сообщения о пренебрежительном отношении к детям со стороны родителей, жалобы на администрацию школ, директора, завуча, учителя, тренера, о трудностях устройства в школу, детский сад, сборы денег, информация об офлайн-обучении, буллинге в школе.

«Необходимо отметить, что имеются случаи, когда для решения поступившего вопроса необходимо вмешательство специальных служб или организаций. В этом случае центр перенаправляет обращение абонентов в соответствующие органы и учреждения в зависимости от их компетенции», — добавили в Минтруда.

За полгода из перенаправленных сообщений по жестокому обращению и насилию в отношении детей три факта подтвердились, семьи взяты на учет, 22 факта не подтвердились, со всеми семьями проведена разъяснительная работа. Из обращений о пренебрежительном отношении к детям подтвердились 11 фактов, двух детей изъяли из семьи и временно разместили в реабилитационный центр. По трем фактам семейного насилия женщины написали заявление в ОВД, выдан один охранный ордер, по двум случаям женщины отказались писать заявление на мужа. Двадцать обращений находятся на рассмотрении.