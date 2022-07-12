13 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Боталиева, Щербакова, Исанова, Боконбаева, Керимбекова, Залкар, Улукман, Дачной, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Узун-Булак, Баба-Ата, Бакаева, Южная магистраль, Жайыла Баатыра, Арча-Бешик), 4-й микрорайон, 28, улица Кольбаева, 14а, 18а;

9.00-17.00 — бульвар Эркиндик, 3;

9.00-10.30 — 5-й микрорайон, 9, 41, 47-50;

9.00-14.00 — 8-й микрорайон, 29а, 31, 31а, 31б, 32-34;

10.30-16.00 — 3-й микрорайон, 2-7;

13.00-15.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Токомбаева;

15.30-17.00 — отрезки улиц Литовской, Кийизбаева;

9.00-17.30 — жилмассив «Колмо» (улицы Ай-Кол, Алтын-Бешик, Жаз, Карабалтинская, Коммунарова).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кырман (улицы Айбек-Ата, Ынтымак), Лебединовка (проспекты Победы, Ленина, улицы Мичурина, Токмакская, 22 га, Боконбаева, Манаса, Нарынская, Таласская, Угловая, Чуйская, Колхозная, Калинина, Каджи-Сайская, Кирова, Луганская, Чапаева, Кузнечная, Ошская, Родниковая, Тянь-Шанская, Узгенская, Северная, Лермонтова, переулок Школьный, жилмассивы «Ай-Кол», «28 га»), Кок-Жар, Беш-Кунгей (улицы Сарбагыша, Матросова, Садовая), Пригородное (улицы Полевой Стан, Артезианская, Гамзатова, Дорожная, Кавказская, Лермонтова, Ташкентская), Степное (улицы Степная, Достук, Новостройка, Ак-Жол, Береке, Изатова, Санатбаева), Константиновка (улицы Молодежная, Садовая, Новая, Береговая, Новостройка), Таш-Добо (улица Кыргызская), Прохладное (улицы Пушкина, Первомайская), жилмассивы «Ынтымак», «24 га», «Городок энергетиков» (4, 9, 12, 5-8, улица Зеленая, 7, 7а, 9);

Сокулукский РЭС

9.00-18.00 — села Сокулук (улицы Свободы, 60 лет Киргизии, 50 лет Октября, Зеленая, Торговая, Урожайная, Индустриальная, Краснодарская, Белинского, Заречная, Новая, Проектируемая, Фрунзе, переулок Зеленый), Студенческое (улица Комсомольская);

9.30-17.00 — поселок Восточный (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2), село Джанги-Джер (улицы 9-й Распред, 8-й Распред, МТФ-2а, Акжар, Молодой Гвардии);

9.00-17.00 — села Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Кенжебека, Табышалиева, Бекбоева, Якупбаева, Жылжымышева, Жыламыш, Заречная, Кулова), Токбай, Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Комсомольская, Садовая), совхоз «Фрунзе» (улица Северная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Мира, Быткомбинат, Соцфонд, 50 лет Киргизии), Садовое (улица Ленина), Александровка (улицы Крупской, Чапаева);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Новониколаевка (улицы Луговая, Школьная, Нижняя, Западная, Зеленая, Пушкина, Пионерская, Энгельса, Юбилейная, Ленина, Центральная, 50 лет Киргизии), Ак-Башат, Арал, Айдарбек, город Кара-Балта (улицы Калинина, Стадионная, Дружбы);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Тельман, Букара, Эркин-Сай;

Кантский РЭС

8.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Пушкина, Ленина, Алма-Атинская, Кирова, Чеченова, Набережная, Советская, Горького, Октябрьская, Эшпая, Шевченко, Московская, Маяковского, Линейная, Юбилейная, Береговая, Фрунзе, Мичурина, Чкалова, Турсун Баря, Чапаева, Строительная, Шопокова, Айтматова, Манаса, жилмассив «Жаштык»), Бердик (улица Юбилейная);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка (улица Гагарина), Садовое;

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Спортивная, Дружбы, Шолохова);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Чуй, Жаны-Жол, Талды-Булак, Алчалуу, Султан, Карой, Советское, Дон-Арык;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — Кемин (улица Советская), село Боролдой (улица Фрунзе).

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — Талас (улицы Маркса, Оторбаева), села Жон-Арык (улица Кулан), Талды-Булак (улица Туйтунова), Кен-Арал, Боо-Терек, Шекер, Чымкент, Жийде (улица Жумак-Ата), Манас, Кок-Добо, Май, пгт Маймак.

4 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — Каракол (улицы Туркестанская, Пролетарская, Салиевой, Орозбекова, Крутикова, Ленина, Масалиева, Жамансариева, Карасаева, Чичерина, Ахунбаева, Алыбакова), села Маяк, Сары-Булун, Ынтымак, Кен-Суу;

8.00-17.00 — села Ак-Добо, Ан-Остон, Джети-Огуз, Мундуз, Тилекмат, Чырак, Кабак, Желе-Добо, Жон-Булак, Конкино, Ырдык, Балтабай, Ак-Кочкор.

5 Ошская область Ошская область