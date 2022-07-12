Сообщение о похищении 16-летней девочки оказалось ложным

В УВД Иссык-Кульской области сообщили подробности по факту проверки заявления о похищении 16-летней Айгерим Сабиржановой из села Ак-Булун Тюпского района с целью вступления в брак.

По его данным, в ОВД Каракола обратился местный житель 57-летний Д.Х. Он указал, что 11 июля примерно в 8.00 против ее воли похитили 16-летнюю девочку и увезли в Кара-Балту.

Заявление было зарегистрировано в отделе милиции, и для проверки указанных обстоятельств материалы переданы по территориальности в ОВД Тюпского района.

Отмечается, что заявитель приходится отцом парню, с которым дружила похищенная девушка. Родители же самой девушки отказались писать заявление о похищении и требовали не поднимать шума.

Выяснилось, что мать незадолго до прибытия сотрудников милиции привезла дочь домой и опровергла заявление о похищении. По ее словам, за день до случившегося она поругала свою дочь за то, что она много времени проводит с мобильным телефоном. Обидевшаяся девочка уехала к бабушке, которая также проживает в одном из сел Тюпского района.

Показания подтвердили и сама Айгерим, и ее отец. Девочка заявила, что не знает парня из Кара-Балты.

Следственной службой ОВД Тюпского района проводятся доследственные мероприятия.