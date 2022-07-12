08:08
USD 87.87
EUR 96.44
RUB 0.92
Общество
Сюжет: Похищения девушек и ранние браки

Сообщение о похищении 16-летней девочки оказалось ложным

В УВД Иссык-Кульской области сообщили подробности по факту проверки заявления о похищении 16-летней Айгерим Сабиржановой из села Ак-Булун Тюпского района с целью вступления в брак.

По его данным, в ОВД Каракола обратился местный житель 57-летний Д.Х. Он указал, что 11 июля примерно в 8.00 против ее воли похитили 16-летнюю девочку и увезли в Кара-Балту.

Заявление было зарегистрировано в отделе милиции, и для проверки указанных обстоятельств материалы переданы по территориальности в ОВД Тюпского района.

Отмечается, что заявитель приходится отцом парню, с которым дружила похищенная девушка. Родители же самой девушки отказались писать заявление о похищении и требовали не поднимать шума.

Выяснилось, что мать незадолго до прибытия сотрудников милиции привезла дочь домой и опровергла заявление о похищении. По ее словам, за день до случившегося она поругала свою дочь за то, что она много времени проводит с мобильным телефоном. Обидевшаяся девочка уехала к бабушке, которая также проживает в одном из сел Тюпского района.

Показания подтвердили и сама Айгерим, и ее отец. Девочка заявила, что не знает парня из Кара-Балты.

Следственной службой ОВД Тюпского района проводятся доследственные мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239498/
просмотров: 2077
Версия для печати
Материалы по теме
Похищение сына Динары Кутмановой. В МВД сообщили, где находится пропавший
У бывшего главы Минприроды в Стамбуле похитили сына. Требуют $600 тысяч
В Сокулуке похитили бизнесмена. Милиция нашла его в Ноокате
Мужчину похитили и вывезли на кладбище. Адвокат сообщил о ходе следствия
В Бишкеке по горячим следам раскрыли похищение человека
Похищение мужчины в Бишкеке. В УВД прокомментировали расследование дела
В Бишкеке мужчину похитили и вывезли на кладбище. Суд отпустил обвиняемого
Кыргызстанка год содержится в СИЗО Москвы. Комментарий МИД
Украденный у бишкекчанина внедорожник нашли у сотрудника прокуратуры в городе Ош
Ала качуу в Кыргызстане. Когда сажать преступников бесполезно
Популярные новости
Теперь мой дом&nbsp;&mdash; Украина. Командир &laquo;Турана&raquo; о&nbsp;том, почему пошел воевать Теперь мой дом — Украина. Командир «Турана» о том, почему пошел воевать
Маршруток нет, но&nbsp;подождите. Как жители Чуйской области пытаются попасть домой Маршруток нет, но подождите. Как жители Чуйской области пытаются попасть домой
Лживая информация. Эмилбек Каптагаев о&nbsp;запуске угольного месторождения Жыргалан Лживая информация. Эмилбек Каптагаев о запуске угольного месторождения Жыргалан
Иссык-Куль замусоренный. Как Кыргызстан может жемчужину потерять Иссык-Куль замусоренный. Как Кыргызстан может жемчужину потерять
Бизнес
MBANK запускает функционал &laquo;ЭЛКАРТ Pay&raquo; и&nbsp;дарит подарки в&nbsp;одно касание! MBANK запускает функционал «ЭЛКАРТ Pay» и дарит подарки в одно касание!
Пройди бесплатную стажировку Java Backend Developer в&nbsp;О! Пройди бесплатную стажировку Java Backend Developer в О!
Получайте быстрые денежные переводы Astrasend в&nbsp;&laquo;Кыргызско-Швейцарском Банке&raquo; Получайте быстрые денежные переводы Astrasend в «Кыргызско-Швейцарском Банке»
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; уведомляет об&nbsp;изменении размера абонентской платы за&nbsp;телефон ОАО «Кыргызтелеком» уведомляет об изменении размера абонентской платы за телефон
8 августа, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
7 августа, понедельник
23:42
В корпорации Huawei анонсировали возвращение на рынок смартфонов
23:01
Госфинразведка оштрафовала две компании на 110 тысяч сомов
22:28
В подмосковном Дмитрове кыргызстанец убил женщину на глазах ее детей
21:52
В Кыргызстане выросло число персональных ассистентов для людей с инвалидностью
21:25
Изменен график работы КПП «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный»