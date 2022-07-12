В Бишкеке возложили цветы к памятнику Панфилову. Дивизия отмечает день рождения

В Бишкеке возложили венки к памятнику генерал-майору Ивану Панфилову. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

По ее данным, церемония посвящена 81-летию со дня образования 8-й гвардейской стрелковой Режицкой, ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.

«В памятном мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, командование и личный состав 8-й гвардейской мотострелковой дивизии, а также жители столицы», — отметили в ведомстве.

Напомним, 316-я стрелковая дивизия создана по приказу командующего войсками Среднеазиатского военного округа от 12 июля 1941 года. Формировать и командовать дивизией было поручено военному комиссару Киргизской ССР генерал-майору Ивану Васильевичу Панфилову.

17 ноября 1941-го дивизию за героизм и мужество, проявленные на полях сражений, переименовали в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию, наградили орденом Красного Знамени. 3 ноября 1941 года ей присвоено имя генерал-майора Ивана Панфилова.

«За проявленные в годы Великой Отечественной войны героизм и отвагу 34 воина этого соединения были удостоены звания Героя Советского Союза, 29 награждены орденом Ленина, 381 — орденом Красного Знамени, 53 — орденом Александра Невского, 391 — орденом Отечественной войны I степени, 1 тысяча 783 — орденом Отечественной войны II степени, 4 тысячи 747 человек — орденом Красной Звезды, 41 — орденом Славы I и II степеней, 2 тысячи 61 — орденом Славы III степени», — напомнили в Минобороны.