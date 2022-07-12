В России выявлен первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщили журналистам в Роспотребсоюзе, заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.

«Заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет. Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире проживал один», — отмечается в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением.

«В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая медпомощь. За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян, «поскольку все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет».

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы — тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.