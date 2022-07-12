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Общество

Кыргызстанцы заняли третье место в военно-спортивных играх стран СНГ

В Алматы завершились III военно-спортивные игры стран-участников СНГ. Кыргызстанские рукопашники в командном зачете заняли 3-е место.

В крупном турнире приняли участие представители семи команд военнослужащих. Нашу сборную по армейскому рукопашному бою представили девять спортсменов, которые боролись за победу в девяти весовых категориях.

В общей копилке наших спортсменов одна серебряная награда. В весовой категории до 60 килограммов ее завоевал Бекназар Азаматов. Еще четверо наших рукопашников — Нурсултан Кенчиев, Омурбек Аширбеков, Азамат Жумаков и Бекжан Мукашев поднялись на третью ступеньку пьедестала почета.

Еще двое наших военнослужащих Азат Кубанычбек уулу и Азамат Жумаков получили специальные призы «За волю к победе» и «За лучшую технику».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239470/
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