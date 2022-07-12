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Общество

Юные бишкекчане отдохнут на Иссык-Куле, в том числе дети с инвалидностью

Юные бишкекчане отдохнут на озере Иссык-Куль. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, управление образования организовало отдых для 230 учащихся столичных школ в детском оздоровительном комплексе «Жалын».

«Это дети из социально незащищенных семей: дети-сироты, полусироты, из многодетных и малообеспеченных семей, дети лиц с инвалидностью, а также отличники учебы, активисты и победители городских и международных конкурсов и соревнований», — сообщили в мэрии.

Кроме того, по инициативе муниципалитета в партнерстве с общественной организацией РЦ «Оберег» организован отдых и реабилитация для детей с инвалидностью на Иссык-Куле.

«Цель проекта — оздоровительная реабилитация и социальная интеграция 145 детей с ограниченными возможностями здоровья. На побережье озера отдохнут по 29 детей с каждого района столицы, состоящих на учете в районных управлениях социального развития мэрии города Бишкека, и 29 воспитанников РЦ «Оберег», — отметили в муниципалитете.

Первая группа 29 детей с ограниченными возможностями здоровья из Октябрьского района уже отправилась на Иссык-Куль — в детский реабилитационный лагерь на базе филиала РЦ «Оберег» в селе Каджи-Сай.

«Ребятам будут предоставлены дополнительные социальные услуги с применением новых направлений в учебно-воспитательном процессе: песочная терапия, флористика, театр теней и ростовых кукол. Проект позволит детям не только отдохнуть на озере Иссык-Куль, но и интегрировать их в социум, так как зачастую дети с ограниченными возможностями общаются только внутри семьи», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239441/
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