Близко к истине. Курманбек Бакиев о вмешательстве Кремля в его свержении

Беглый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев дал очередное интервью кыргызскоязычному изданию «Жаны Ордо».

Он отметил, что за два с половиной года до событий 7 апреля 2010-го в стране проходили митинги.

«Ни один из них мы не разогнали, применяя силу. Вы знаете, что оппозиционеры выводили до несколько тысяч человек на площадь? И ни разу мы не применяли силу, не стреляли. И 7 апреля 2010 года, если бы к «Белому дому» пришли безоружные мирные митингующие, то не применяли бы силу», — сказал Курманбек Бакиев.

На вопрос журналиста, согласен ли он с высказыванием кыргызского дипломата Бакыта Бешимова, что «власть Бакиева свергли простой народ и Владимир Путин», экс-глава государства ответил: «Эти слова близки к истине».

Он добавил, что в случае независимого и тщательного расследования по событиям 7 апреля 2010-го результат будет другим.