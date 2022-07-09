Как Данияр Усенов сменил фамилию и осел в Минске, рассказал Курманбек Бакиев

Сбежавший в Беларусь после событий 7 апреля 2010 года бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев дал очередное интервью кыргызскоязычному изданию «Жаны Ордо».

Он подтвердил, что Данияр Усенов и Даниил Урицкий — это один и тот же человек, и рассказал, что бывший премьер сменил имя и фамилию, чтобы «порвать с прошлым». Беглый глава государства заявил: перед тем как начать работать с правительством Беларуси, Данияр Усенов находился в Малайзии, а после приехал в Минск и остался без работы.

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«Он мне сказал, что очень устал и хочет вычеркнуть из жизни события прошлого. Сменить фамилию и имя — это его решение», — сказал Курманбек Бакиев.

По его словам, Данияр Усенов предложил создать проект, связанный с агрокомплексом, а беглый президент Кыргызстана в свою очередь пролоббировал этот проект в правительстве Беларуси.

Экс-глава государства утверждает, что в этот проект были вложены деньги китайских инвесторов, а не деньги, которые были вывезены его семьей из Кыргызстана. «У президента Лукашенко и китайского лидера Си Цзиньпина очень хорошие отношения. Китай выделил кредит на очень выгодных условиях. На эти деньги и построили. Скоро запустится», — сказал он.

Какие деньги? Мы не то что деньги, мы себя еле унесли из Кыргызстана, чуть не лишившись жизней. Курманбек Бакиев

Он еще раз отметил, что готов ответить на все вопросы следователей. И подчеркнул: если следователи приедут в Минск, «готов даже сам их встретить».

Ранее в интервью Курманбек Бакиев также заявил, что готов сотрудничать со следствием.