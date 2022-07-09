Домогательства в маршрутке. Обвиняемый оштрафован на 5 тысяч 500 сомов

Мужчину, который домогался девочек и женщин в маршрутке, нашли и оштрафовали на 5 тысяч 500 сомов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека.

Уточняется, что по результатам досудебной проверки по факту отказано в возбуждении уголовного дела за отсутствием в деянии состава преступления УК КР.

«Однако в действиях К.Р. усматривались признаки мелкого хулиганства, предусмотренного статьей 126 Кодекса о правонарушении. В связи с этим материалы были направлены в УВД Октябрьского района столицы для рассмотрения по существу. В тот же день К.Р. был задержан в административном порядке. Накануне, 8 июля, решением Октябрьского районного суда он оштрафован на 5 тысяч 500 сомов», — говорится в сообщении.

Напомним, о домогательствах неизвестного мужчины к пассажиркам городской маршрутки № 164 ранее сообщили очевидица и одна из пострадавших. По ее словам, он сел в транспорт на пересечении улиц Московской и Абдрахманова. По дороге прижимался к женщинам и терся о них половыми органами, в том числе и о девочку 13-14 лет.

Когда очевидица подняла шум, неизвестный высадился на остановке на пересечении улиц Ахунбаева и Молдокулова. Она проследовала за ним и успела заснять на фото и видео.

Факт сразу же зарегистрировали в журнале учета информации УВД Октябрьского района. Была начата доследственная проверка. Оперативники установили личность подозреваемого, его задержали. Им оказался К.Р., 1993 года рождения.