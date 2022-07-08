В городе Ош проходит акция против насилия в отношении детей и женщин

В Оше сегодня состоялась акция против насилия. Она прошла возле здания УВД южной столицы.

Участники собрались под лозунгом «Мы хотим жить, не боясь». Собравшиеся отметили, что вызывает обеспокоенность участившиеся случаи насилия в отношении детей и женщин, в которых замешаны сотрудники правоохранительных органов.

«Убийства, изнасилования, домашнее насилие — таких случаев становится все больше. При этом власти не реагируют или отделываются дежурными высказываниями. Мы требуем реальных действий и мероприятий по профилактике и борьбе с насилием в отношении детей и женщин», — говорится в обращении участников акции.

Поводом для проведения пикета стал вопиющий случай насилия в отношении 13-летней девочки, в котором подозреваются двое сотрудников милиции.

Напомним, сначала информация об изнасиловании девочки распространилась в социальных сетях. Затем по подозрению в совершении этого преступления были задержаны два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района столицы), еще один соучастник — охранник рынка «Дордой» (предположительно тоже бывший сотрудник ОВД), а также в Первомайском районном суде рассматривается дело в отношении четвертого подозреваемого в изнасиловании — официанта. Все четверо обвиняемых знакомы друг с другом.

Правозащитники обратились к президенту страны в связи с участившимися случаями жестокого насилия в отношении женщин и девочек. Уполномоченная по правам ребенка прокомментировала дело.

Отреагировали также глава кабмина Акылбек Жапаров и его заместитель по соцвопросам Эдиль Байсалов, который призвал СМИ не писать о таких случаях, чтобы «не множить боль». Спустя несколько дней случай прокомментировал и пресс-секретарь главы государства.

Сегодня, 8 июля, активисты и неравнодушные граждане собираются на акцию протеста к зданию Свердловского районного суда в поддержку девочки и за справедливое наказание для насильников.