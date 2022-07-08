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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 553,4 миллиона, умерли более 6,3 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 972 тысячи 389 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 553 миллиона 451 тысяча 237 человек. Больше всего в США (88 миллионов 381 тысяча 589), Индии (43 миллиона 566 тысяч 739), Бразилии (32 миллиона 759 тысяч 730), Франции (32 миллиона 177 тысяч 472), Великобритании (23 миллиона 86 тысяч 445), России (18 миллионов 182 тысячи 578), Турции (15 миллионов 180 тысяч 444), Аргентине (9 миллионов 394 тысячи 326), Иране (7 миллионов 244 тысячи 694), Колумбии (6 миллионов 198 тысяч 848), Испании (12 миллионов 890 тысяч 2), Италии (19 миллионов 157 тысяч 174) и Германии (28 миллионов 926 тысяч 346).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 347 тысяч 372. За сутки показатель вырос на 2 тысячи 688 человек. В том числе в США всего с начала пандемии скончались 1 миллион 20 тысяч 262 человека, Бразилии — 673 тысячи 73, Индии — 525 тысяч 305, Мексике — 325 тысяч 928, России — 373 тысячи 732, Великобритании — 181 тысяча 398, Италии — 168 тысяч 864.

В Кыргызстане зарегистрировали 201 тысячу 101 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 397 тысяч 478, Узбекистане — 241 тысячу 377, Таджикистане — 17 тысяч 721.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239279/
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