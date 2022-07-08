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Общество

ООН призывает Кыргызстан усилить борьбу с насилием в отношении женщин и девочек

Организация Объединенных Наций призывает Кыргызстан усилить борьбу с насилием в отношении женщин и девочек. Заявление опубликовано на сайте ООН.

Организация обеспокоена усугублением случаев гендерного насилия, зарегистрированных в последние месяцы, а также сохраняющейся безнаказанностью лиц, совершивших насилие в отношении женщин и девочек.

«С 1996 года Кыргызская Республика является участницей международной Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которая обязывает страну искоренить дискриминацию в отношении женщин и девочек и содействовать обеспечению равных прав. Система ООН высоко оценила приверженность КР по представлению пятого периодического доклада по конвенции в 2021 году. Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал государству активизировать усилия по предотвращению, защите и оказанию помощи пережившим насилие, а также привлечению виновных к ответственности», — говорится в заявлении.

Система ООН призывает правительство КР ускорить оперативное и адекватное расследование правоохранительными органами всех преступлений, связанных с насилием в отношении женщин и девочек, и обеспечить доступ к компенсации и возмещению ущерба.

«В соответствии с международными стандартами меры по примирению сторон не должны навязываться пережившим насилие против воли вместо надлежащего расследования и доступа к процессу правосудия», — подчеркивают в организации.

Система ООН также призывает правительство КР усилить разъяснительную работу среди государственных служащих и широкой общественности о преступном характере всех форм гендерного насилия, включая домашнее и сексуальное насилие, и поддержать население и гражданское общество в неприятии таких преступлений. Особое внимание должно уделяться защите детей и подростков, женщин-мигрантов, женщин, живущих с ВИЧ, женщин с инвалидностью и из других уязвимых групп от дискриминации, эксплуатации и гендерного насилия.

Система ООН принимает во внимание многочисленные позитивные усилия, предпринятые заинтересованными сторонами до настоящего времени, и заявляет о своей готовности продолжать поддерживать правительство в его усилиях по решению проблемы гендерного насилия, изменению социальных установок, которые нормализуют домашнее насилие, развитию потенциала правоохранительных органов, а также системы правосудия по удовлетворению потребностей женщин и девочек.

По данным Министерства внутренних дел, за 5 месяцев 2022 года было зарегистрировано 3 тысячи 988 случаев насилия в семье.

В 2021-м зарегистрировано 604 случая сексуального насилия, 53 процента из них были прекращены из-за отсутствия состава преступления. Было зарегистрировано 254 случая похищения женщин для принудительного брака, из которых 84 процента прекращены за отсутствием состава преступления. За год зарегистрировали 10 тысяч 151 случай насилия в семье. Пострадавшим от семейного насилия выдали 9 тысяч 38 временных охранных ордеров, в том числе 8 тысячам 463 женщинам и 264 несовершеннолетним.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239266/
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