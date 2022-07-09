Блогер из России о том, как Кыргызстан ломает стереотипы

Начинающий блогер из России Дмитрий Путевник — один из множества туристов, который в этом году решил открыть для себя Кыргызстан.

В интервью 24.kg он рассказал о том, что удивило его в кыргызстанцах, о разбившихся вдребезги стереотипах и эмоциях, которые увезет с собой.

Фото предоставлено собеседником редакции. Дмитрий Путевник на высокогорном пастбище. Фото на память с детьми чабана

— Откуда вы родом и как оказались в Кыргызстане?

— Родом я из Каргата — это небольшой город в трех часах езды от Новосибирска. Вырос в Новосибирске. Сейчас очень активно занимаюсь блогерством, веду страницы в TikTok и Instagram. Девять месяцев путешествовал по России. Проехал от Крыма до Камчатки. Сюда меня пригласил мой друг. Сказал, тебе надо обязательно посетить Кыргызстан. Не раздумывая взял билет и прилетел в Бишкек.

— Как первое впечатление?

— Было необычно: в городе я увидел такси, и следом за ним на дорогу вышли коровы. Подумал, в Бишкеке классно. Скучать здесь не придется.

На следующий день в одном из кафе познакомился с охранником. Он сказал: «Друг, зачем тебе платить за хостел, заселяйся к нам домой».

И тогда я понял, что в Бишкеке не пропаду ни при каких условиях.

— Было что-то, что напомнило родной город?

— Постсоветское пространство, оно все, как ни крути, схожее. Гуляя по Бишкеку, как и по другим крупным городам, я знаю, какая улица и куда меня приведет. Советская застройка была плановой и идентичной — что здесь, что в России. Запутаться и потеряться сложно. Но атмосфера здесь своя, уникальная.

— Что вас больше всего удивило?

— У меня были стереотипы о Кыргызстане, как у человека недостаточно знающего об этой стране. Что такое Кыргызстан в нашем понимании? Это республика, расположенная где-то в Средней Азии. Что здесь якобы все как-то не так, как в России. Нет цивилизации, что тут, быть может, даже опасно.

На самом деле все стереотипы моментально разбились вдребезги. В Кыргызстане замечательные, открытые и позитивные люди.

Я получаю большое удовольствие, общаясь с ними, узнавая историю, изучая традиции, кухню, открывая для себя новые места.

— В каких регионах вы уже побывали?

— Успел побывать на юге республики в Джалал-Абадской области. Посетил Джалал-Абад, Базар-Коргон, Беш-Бадам. Побывал на Иссык-Куле в Чолпон-Ате, Сары-Ой, Караколе. Поднялся к озеру Кара-Куль, увидел Алтын-Арашан. В Бишкеке посетил Ала-Арчу, Кара-Булак.

— Было что-то, что вам особенно запомнилось?

— Да. Это отношение людей. В России я активно вел социальные сети. После событий в Украине некоторые соцсети заблокировали. Руки опустились, и на какое-то время забросил свою блогерскую активность. Приехал в Кыргызстан. «Ты же там этим занимался. Запусти здесь пару роликов», — говорит мне мой друг. Я снял несколько видеороликов и запустил их в Сеть. Люди настолько сильно отреагировали! Начали поддерживать лайками, активно писать комментарии в поддержку. Я понял, что здесь очень важно поймать волну.

Если ты приезжаешь со своим сводом правил в чужой монастырь, то, конечно, тебе дадут от ворот поворот.

Меня очень хорошо и тепло приняли, как своего. Это то, что остается в памяти. У меня же получилось прочувствовать историю и атмосферу.

— Как вам национальная кухня?

— Кыргызская национальная кухня — это любовь. Здесь очень много мяса. Хотя сейчас я стараюсь есть его меньше. Для вегетарианца это проблема. Мясо всюду. В буквальном смысле. Мясо на мясе и мясом поливают. Но удержаться сложно. Все очень вкусно. К слову, есть и очень сытные и вкусные вегетарианские блюда. Мне все нравится.

— С какими проблемами вы столкнулись в путешествии?

— Самая большая проблема — деньги. Я не привык таскаться с наличными. Не люблю купюры и мелочь в карманах — неудобно. В Кыргызстане пока что очень мало мест, где можно воспользоваться безналичным расчетом. Это проблема.

— Иностранцы порой говорят, что испытывают в Кыргызстане культурный шок. С вами такое не случалось?

— Нет. В Новосибирске я жил рядом с рынком, на котором работали приезжие, в том числе и мигранты из Кыргызстана. Я примерно понимал менталитет народа, быт, традиции, его культуру. Когда я окунулся во все это здесь, испытал счастье, невероятный прилив сил и эмоций.

— Как вы считаете, Кыргызстан, действительно, страна туризма?

— Кыргызстан однозначно стана туризма. Для этого здесь есть все — озера, горы. Есть и сервис. Люди делают все для развития туризма, открывают компании, привлекают инвестиции.

Самое главное — у вас есть патриотизм, есть настрой продвигать свою страну в мире, показывать ее — какая она есть сейчас и какой может быть в будущем.

Благодаря туризму Кыргызстан может добиться много. Если люди будут приезжать к вам и испытывать те чувства, те ощущения, что испытал я, это будет прекрасный опыт. Особенно этот опыт будет уникален для тех, кто хочет увидеть что-то новое и необычное, не тратя при этом колоссальных средств. Здесь все относительно недорого и доступно и есть к чему стремиться.