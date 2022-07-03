Базу отдыха в Джети-Огузе временно закрыли: нет очистных сооружений

Инспекторы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора проверили базу отдыха в селе Кайнар Кызыл-Суйского айыльного аймака Джети-Огузского района, на которую пожаловались бдительные граждане.

По данным пресс-службы ведомства, выяснилось, что сточные воды базы загрязняют окружающую среду. Установлено, что у частного предпринимателя отсутствуют проекты по переработке минеральных вод, заключение экологической экспертизы и промышленной безопасности, очистные сооружения. Ему направлено требование о временном приостановлении работы базы отдыха до выполнения перечисленных требований.

В случае несоблюдения установленных норм будут приняты меры в соответствии с законодательством.