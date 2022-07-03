14:34
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Общество

Базу отдыха в Джети-Огузе временно закрыли: нет очистных сооружений

Инспекторы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора проверили базу отдыха в селе Кайнар Кызыл-Суйского айыльного аймака Джети-Огузского района, на которую пожаловались бдительные граждане.

По данным пресс-службы ведомства, выяснилось, что сточные воды базы загрязняют окружающую среду. Установлено, что у частного предпринимателя отсутствуют проекты по переработке минеральных вод, заключение экологической экспертизы и промышленной безопасности, очистные сооружения. Ему направлено требование о временном приостановлении работы базы отдыха до выполнения перечисленных требований.

В случае несоблюдения установленных норм будут приняты меры в соответствии с законодательством.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238886/
просмотров: 4176
Версия для печати
Материалы по теме
Ежедневно 5 тонн канализационной воды попадает в озеро Иссык-Куль — депутат
В Иссык-Кульской области построили 21 очистное сооружение — Минприроды
Кыргызстан получит современные технологии для очистных сооружений от Южной Кореи
В двух селах Чуйской области незаконно поливали очищенными сточными водами
В пансионате «Акун Иссык-Куль» рассказали, на какой воде работает аквапарк
Пансионатам без очистных сооружений на Иссык-Куле предлагают запретить работать
Очистные сооружения в Чолпон-Ате может прорвать в любой момент — депутат
Очистные сооружения городов Иссык-Куля работают неэффективно
Природоохранное ведомство намерено закрывать пансионаты без очистных сооружений
В Джети-Огузе несовершеннолетнего подозревают в соучастии в убийстве
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ненадолго потеплеет, но&nbsp;потом снова пойдет снег В Бишкеке ненадолго потеплеет, но потом снова пойдет снег
Проезд в&nbsp;общественном транспорте подорожал. Что об&nbsp;этом думают жители Бишкека Проезд в общественном транспорте подорожал. Что об этом думают жители Бишкека
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Пропали свет, газ, вода... Телефоны самых важных городских служб Пропали свет, газ, вода... Телефоны самых важных городских служб
Бизнес
Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
5 февраля, понедельник
14:19
Музыкальная премия «Грэмми». Победители и наряды с красной дорожки Музыкальная премия «Грэмми». Победители и наряды с крас...
14:00
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
13:44
В Кыргызстане за сутки произошло семь пожаров
13:22
Авария на ТЭЦ Бишкека. Минэнерго планирует построить мини-теплоэлектроцентраль
13:03
Авария на ТЭЦ. Куда звонить, если нет отопления и горячей воды