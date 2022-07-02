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Общество

В селе Талды-Суу открыли детский сад имени Батыш Салиевой

В селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области открыли детский сад, которому присвоили имя выдающегося государственного деятеля Батыш Салиевой. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, дошкольная организация рассчитана на 150 детей.

В ведомстве напомнили, что Батыш Салиева 25 лет была министром социального обеспечения Киргизской ССР, 7 лет возглавляла профсоюзное движение республики.

«Именно она сформировала систему социальной защиты, которая существует в Кыргызстане и сегодня.
Она создала сеть интернатных учреждений для пожилых, взрослых и детей с инвалидностью по всей стране, открыто Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий, которые работают до сих пор. Благодаря ей открыт первый в СССР онкологический центр, который до сих пор считается одним из крупнейших в мире», — отметили в Минтруда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238840/
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