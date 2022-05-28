Погранслужба отмечает профессиональный праздник. Как их поздравили

Сегодня Пограничная служба отмечает 23-ю годовщину со дня образования.

По информации ведомства, в парке имени Героя Советского Союза генерал-майора Даира Асанова на Аллее пограничной славы состоялось торжественное мероприятие.

«Отдавая дань памяти стражам границы, погибшим во время исполнения воинского долга, руководство ГКНБ, пограничного ведомства, члены кабинета министров, военные атташе зарубежных стран, ветераны- пограничники и гости мероприятия возложили цветы и венки к памятнику воину-пограничнику», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев отметил, что личный состав Погранслужбы с честью выполняет поставленные задачи по охране государственной границы.

«Часовые границы на деле доказывают преданность Отечеству, верность военной присяге и воинскому долгу. Продолжается совершенствование системы охраны и защиты госграницы, закупаются современная военная техника и боеприпасы. Впервые пограничники получили на вооружение ударные БПЛА «Байрактар ТБ-2». Развивается и пограничная инфраструктура: строятся новые заставы, улучшаются условия службы в подразделениях границы, условия жизни и быта семей военнослужащих», — сказал он.