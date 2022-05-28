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Общество

В Бишкеке начали ставить освещение на детских площадках

Муниципальное предприятие «Бишкексвет» освещает детские площадки в разных районах города. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, освещение появилось на площадках на улицах Каховской, 37, Циолковского, 90, 86, Малышева, 74, Чокморова, 300, Тимирязова, 56. «Там установили 20 пятиметровых опор наружного освещения с бетонными основаниями и столько же светодиодных светильников, металлические стойки покрыли разноцветными красками. Все торшерные стойки выполнены в цехе предприятия», — сообщили в мэрии.

Светлее стало и на улице Орозбекова. Там установили восемь пятиметровых опор наружного освещения с бетонными основаниями и со светодиодными светильниками, которые покрыты специальной порошковой краской, протянули 220 метров линий электропередачи.

Электрики привели в порядок и аварийные опоры наружного освещения по улице Турусбекова от проспекта Чуй в северном направлении.

По вопросам уличного освещения можно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу предприятия: 0312463089, 0312576351, WhatsApp: 0777902115.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/235045/
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