30 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — 6-й микрорайон, 24, отрезки улиц Панфилова, Баялинова, Торекула Айтматова, Артемовской, Заречной, Кийизбаева, Туголбая Ата, Балтийской, переулок Карский;

9.30-18.00 — 9-й микрорайон (улицы Саманчина, 1, 2, 3, 3а, 3б, Байтика Баатыра, 4, 4а, 4/1, 4/4);

9.00-18.00 — «110-й квартал», жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ак-Чолмок, Ак-Бата, Жаныл Мырза, Кербез, Омур, Кырк Кыз, Алты Бакан, Саадак, Мажурум Тал, Тогуз Канат, Ашар, Чамгарак, Жолон);

9.00-17.00 — отрезки улиц Кулатова, Толстого, Фатьянова, Боконбаева, Молодой Гвардии;

9.00-12.00 — отрезки улиц Радищева, Скрябина;

8.00-17.00 — отрезки улиц Лумумбы, Кайназаровой, Буурдинской, Темировской, Костромской, микрорайон «Достук», жилмассивы «Маданият» (улицы Эгинчиева, Талды-Суйская), «Касым» (улицы Ынтымак, Салтанат, Кайназарова), «Керемет» (улицы Эркин Эл, Месароша, Профсоюзная);

14.00-17.00 — отрезки улиц Мечникова, Суворова, переулки Крупский, Фонтанный;

9.00-18.00 — отрезок улицы Фучика (район БЧК, фонтаны), жилмассив «Дордой» (улица Дордой);

9.30-17.30 — села Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Логвиненко, тупик Логвиненко), Маевка (улицы Биримдик, Восточная, Скворцова), жилмассив «23 га» (улицы Замандаш, Келечек, Берекет).

2 Иссык-Кульская область