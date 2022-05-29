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Общество

30 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — 6-й микрорайон, 24, отрезки улиц Панфилова, Баялинова, Торекула Айтматова, Артемовской, Заречной, Кийизбаева, Туголбая Ата, Балтийской, переулок Карский;
  • 9.30-18.00 — 9-й микрорайон (улицы Саманчина, 1, 2, 3, 3а, 3б, Байтика Баатыра, 4, 4а, 4/1, 4/4);
  • 9.00-18.00 — «110-й квартал», жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ак-Чолмок, Ак-Бата, Жаныл Мырза, Кербез, Омур, Кырк Кыз, Алты Бакан, Саадак, Мажурум Тал, Тогуз Канат, Ашар, Чамгарак, Жолон);
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Кулатова, Толстого, Фатьянова, Боконбаева, Молодой Гвардии;
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Радищева, Скрябина;
  • 8.00-17.00 — отрезки улиц Лумумбы, Кайназаровой, Буурдинской, Темировской, Костромской, микрорайон «Достук», жилмассивы «Маданият» (улицы Эгинчиева, Талды-Суйская), «Касым» (улицы Ынтымак, Салтанат, Кайназарова), «Керемет» (улицы Эркин Эл, Месароша, Профсоюзная);
  • 14.00-17.00 — отрезки улиц Мечникова, Суворова, переулки Крупский, Фонтанный;
  • 9.00-18.00 — отрезок улицы Фучика (район БЧК, фонтаны), жилмассив «Дордой» (улица Дордой);
  • 9.30-17.30 — села Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Логвиненко, тупик Логвиненко), Маевка (улицы Биримдик, Восточная, Скворцова), жилмассив «23 га» (улицы Замандаш, Келечек, Берекет).
2
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — села Ак-Олон, Бору-Баш, Черик;
  • 9.00-18.00 — села Бар-Булак, Шор-Булак;
  • 9.00-13.30 — села Кок-Добо, Чет-Байсорун.
3
Ошская область
  • 8.00-17.00 — села Ачы, Беш-Мойнок, Достук, Манас, Кыргыз-Чек, Каарман, Асанчек, Папан, Жаны-Турмуш, сельские управы Салам-Алик, Колдук, Ак-Жар, Кызыл-Тоо, Жазы, Заргер, Ири-Суу, Торт-Кол, город Узген.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/235028/
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