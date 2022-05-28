В Бишкеке завтра на ремонт закроют отрезок улицы Кропоткина. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, с 29 мая на ремонт закроют отрезок от улицы Ахунбаева до улицы Скрябина. Завершить работы планируют к концу июля.

В мэрии добавили, что также снесут заборы и хозпостройки, попадающие под реконструкцию.

Альтернативной дорогой для проезда будет улица Белорусская.

Реконструкция проводится в рамках проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека», реализуемого за счет гранта КНР.