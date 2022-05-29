В Бишкеке 29 мая облачно, дождь. Температура воздуха ожидается +21 градус. День увеличился до 15 часов 2 минут.

Отключение газа, света, воды

До 16 июня в Бишкеке отключили горячую воду. Подробнее

У кого намечается той

Эльмир Досалиев

Родился 29 мая 1984 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Памятные даты

День Вооруженных сил Кыргызской Республики

Фото 24.kg. Торжество, посвященное 25-летию Вооруженных сил Кыргызстана

Дата выбрана в связи с тем, что 29 мая 1992 года воинские части и учреждения, дислоцирующиеся на территории страны, приняты под юрисдикцию Кыргызской Республики.

Главной целью военного строительства в КР является создание небольших, компактных и мобильных Вооруженных сил, оснащенных современным вооружением, военной техникой, обеспеченных материальными средствами для ведения военных действий в условиях высокогорья, способных в короткие сроки гарантированно обеспечить защиту территориальной целостности, конституционного строя, суверенитета государства и его граждан.

В Кыргызстане закреплен статус русского языка

Статус русского языка закреплен в Законе «Об официальном языке Кыргызской Республики» от 29 мая 2000 года.

В соответствии с Конституцией государственным языком является кыргызский. В качестве официального языка употребляется русский.

Кыргызстан является одной из стран СНГ, где русский язык имеет законодательно зафиксированный официальный статус и большинство употребляющего его в бытовых и профессиональных целях населения считает целесообразным этот статус поддерживать.

Всемирный день здорового пищеварения

Учрежден в день принятия устава Всемирной организации гастроэнтерологов в 1958 году.

Гастроэнтерологи всего мира пытались обратить внимание общества на проблемы нарушения пищеварения у человека, рост количества этих проблем, а также рост числа людей с подобными проблемами. Освещение этих вопросов, а также поиски эффективных методов профилактики и лечения нарушений и заболеваний пищеварительной системы — основная задача Всемирной организации гастроэнтерологов.

День химика

Профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности, который ведет свою историю с советских времен и отмечается в последнее воскресенье мая.

День химика учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. После распада СССР традиция отмечать его в этот день сохранилась в ряде государств постсоветского пространства.

Люди, которые меняли мир

Родился архитектор Эсенжан Бекташев

Родился 29 мая 1949 года в селе Ак-Терек Иссык-Кульской области.

Эсенжан Бекташевич Бекташев — известный архитектор и общественный деятель, председатель Союза архитекторов Кыргызской Республики.

Возглавляя архитектурную службу Иссык-Кульского курортного района, а в последнее время областную архитектуру региона, внес определенный вклад в осуществление единой технической политики по застройке курортной зоны озера Иссык-Куль и населенных мест, находящихся на территории курорта и области. За время его работы значительно упорядочились застройка и санитарное состояние курортного района.

Возведение в 1984-м на улице Советской Главпочтамта по проекту, разработанному авторским коллективом, в составе которого трудился Эсенжан Бекташев, сыграло значительную роль в формировании современного архитектурного облика столицы Кыргызстана.

В 2006 году на XVII съезде Союза архитекторов его единогласно избрали председателем. В короткий срок ему удается сплотить архитекторов Кыргызстана в единый монолит.

Умер композитор Калый Молдобасанов

Фото foto.kg. Калый Молдобасанов

В 2006 году в возрасте 76 лет в Бишкеке умер кыргызский композитор, дирижер, музыкальный педагог, общественный деятель Калый Молдобасанов.

Родился 28 сентября 1929-го (по другим источникам — в 1924-м) в селе Терек (по другим источникам — в селе имени Калинина). Народный артист СССР (1979), Герой Социалистического Труда (1991).

Его отец — известный сказитель эпоса «Манас», акын и комузист Молдобасан Мусулманкулов.

В 1954 году окончил Московскую государственную консерваторию имени Петра Чайковского, затем стал главным дирижером Кыргызского государственного театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Музыкальный стиль Калыя Молдобасанова — это органичный сплав национальных истоков и современной композиторской техники. В его музыке нашел яркое воплощение гордый, свободолюбивый дух народа.

Куда сходить

Культура

открыты несколько выставок;

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева приглашают на спектакли.

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.