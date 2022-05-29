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Общество

Афиша Бишкека на неделю: выставки, спектакли и праздничные концерты

31 мая — 3 июня. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

30 апреля — 26 июня. Выставка «Ван Гог. Тайны гения или безумца»

На выставке представлены как знаменитые сюжеты мастера, так и малоизвестные, но не менее великие картины. По ним можно проследить весь творческий путь Ван Гога как художника.

Art Place (ЦУМ-2), 11.00-21.00.

17 мая — 4 июня. Выставка «Чийме-чий»

Пятая персональная выставка Нурбека Жолбунова готовилась девять лет. На ней представлены ала-кийизы, монументальные панно из чия и живопись. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

20 мая — 5 июня. Международная выставка «Фотопленка — Моменты жизни»

Представлены работы фотографов из Кыргызстана, Южной Кореи и Турции.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.

27 мая — 19 июня. Выставка «Истоки»

В экспозиции представлены более 30 живописных работ двух очень разных художников — Нарынкула Турпанова и Жылкычы Жакыпова.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

31 мая. Лекция-концерт

Состоится творческая встреча с солисткой оперы, заслуженной артисткой Кыргызской Республики Бактыгул Бокоевой (сопрано).

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 14.00.

31 мая. Благотворительный концерт

Примут участие солисты оперы и музыканты Кыргызского театра оперы и балета, народный детский ансамбль «Славяночка» (Каракол), воспитанники детского дома «Мээрим булагы». Гости услышат песню в исполнении директора детского дома — матери 154 детей — Гульнары Дегенбаевой. Все денежные средства будут направлены на благотворительность.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

1 июня. Сказка «Чиполлино»

Эта всем известная история о мальчике-луковке понравится не только детям, но и их родителям.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 14.00.

1 июня. Опера для детей «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

1 июня. Концерт «Вечер Петра Чайковского»

Концерт Большого симфонического оркестра мэрии Бишкека. Дирижер — Урмат Тентимишов. Солистка — аспирант-стажер Кыргызской национальной консерватории Мээрим Истанбек кызы.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

1 июня. Детское шоу Among us

В программе конкурсы, дискотека, игры, подарки из шариков.

Музыкальная площадка Art Event, 15.00.

2 июня. VI Международный форум «HR на стыке эпох»

Ведущие эксперты России, Казахстана, Кыргызстана и Литвы поделятся актуальными практическими инструментами в области управления персоналом.

Банкетный зал Zaman, 9.00-18.00.

3 июня. Концерт «Молодая опера — молодой балет»

Концерт пройдет в рамках музыкальных вечеров в Малахитовом зале.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

3 июня. Asia Life Fest

На одной сцене прозвучат лучшие джазовые, блюзовые и экспериментальные произведения. Хэдлайнеры фестиваля — The Salt Peanuts. Выступят также Bishkek Blues Band, Friends, Чынтемир, Адилет Иманкариев, Brass Band и многие другие.

ТРЦ Asia Mall, 19.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/234977/
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