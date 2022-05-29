Афиша Бишкека на неделю: выставки, спектакли и праздничные концерты

31 мая — 3 июня. Постоянные выставки музея
Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
30 апреля — 26 июня. Выставка «Ван Гог. Тайны гения или безумца»
На выставке представлены как знаменитые сюжеты мастера, так и малоизвестные, но не менее великие картины. По ним можно проследить весь творческий путь Ван Гога как художника.
Art Place (ЦУМ-2), 11.00-21.00.
17 мая — 4 июня. Выставка «Чийме-чий»
Пятая персональная выставка Нурбека Жолбунова готовилась девять лет. На ней представлены ала-кийизы, монументальные панно из чия и живопись. Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
20 мая — 5 июня. Международная выставка «Фотопленка — Моменты жизни»
Представлены работы фотографов из Кыргызстана, Южной Кореи и Турции.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.
27 мая — 19 июня. Выставка «Истоки»
В экспозиции представлены более 30 живописных работ двух очень разных художников — Нарынкула Турпанова и Жылкычы Жакыпова.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.
31 мая. Лекция-концерт
Состоится творческая встреча с солисткой оперы, заслуженной артисткой Кыргызской Республики Бактыгул Бокоевой (сопрано).
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 14.00.
31 мая. Благотворительный концерт
Примут участие солисты оперы и музыканты Кыргызского театра оперы и балета, народный детский ансамбль «Славяночка» (Каракол), воспитанники детского дома «Мээрим булагы». Гости услышат песню в исполнении директора детского дома — матери 154 детей — Гульнары Дегенбаевой. Все денежные средства будут направлены на благотворительность.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.
1 июня. Сказка «Чиполлино»
Эта всем известная история о мальчике-луковке понравится не только детям, но и их родителям.
Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 14.00.
1 июня. Опера для детей «Кошкин дом»
Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.
1 июня. Концерт «Вечер Петра Чайковского»
Концерт Большого симфонического оркестра мэрии Бишкека. Дирижер — Урмат Тентимишов. Солистка — аспирант-стажер Кыргызской национальной консерватории Мээрим Истанбек кызы.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.
1 июня. Детское шоу Among us
В программе конкурсы, дискотека, игры, подарки из шариков.
Музыкальная площадка Art Event, 15.00.
2 июня. VI Международный форум «HR на стыке эпох»
Ведущие эксперты России, Казахстана, Кыргызстана и Литвы поделятся актуальными практическими инструментами в области управления персоналом.
Банкетный зал Zaman, 9.00-18.00.
3 июня. Концерт «Молодая опера — молодой балет»
Концерт пройдет в рамках музыкальных вечеров в Малахитовом зале.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.
3 июня. Asia Life Fest
На одной сцене прозвучат лучшие джазовые, блюзовые и экспериментальные произведения. Хэдлайнеры фестиваля — The Salt Peanuts. Выступят также Bishkek Blues Band, Friends, Чынтемир, Адилет Иманкариев, Brass Band и многие другие.
ТРЦ Asia Mall, 19.00.