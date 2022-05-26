Что нельзя выкидывать в мусорные баки, рассказали в МП «Тазалык»

Муниципальное предприятие «Тазалык» начало в пилотном режиме исследовательские работы по вопросам раздельного сбора мусора. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, это делается для «упреждения работ по раздельному сбору ТБО, что также входит в проект постановления правительства «Программа зеленой экономики — 2019-2023», а также неоднократного обращения как горожан, так и экологов».

«Сегодня настоящей проблемой для предприятия стал выброс промышленных отходов в мусорные баки без оплаты, тайком, часто ночью. Выкидывают отходы швейных, убойных цехов, строительный мусор. Это зачастую приводит к поломке техники и увеличению нагрузки на грузчиков», — отметили в муниципалитете.

«Тазалык» занимается только вывозом твердых бытовых отходов. К ним относятся предметы и материалы, утратившие в ходе эксплуатации свою потребительскую ценность: бытовой мусор, пищевые продукты.

В мэрии напомнили, что, согласно правилам благоустройства Бишкека от 30 июня 2009 года, ответственность за вывоз крупногабаритного мусора (отходов) возлагается на сами предприятия, учреждения и физических лиц, которым он принадлежит, либо на специализированные предприятия по вывозу мусора при наличии соответствующих договоров.

«Физическим и юридическим лицам, осуществляющим строительство и (или) ремонт недвижимых объектов, до начала работ необходимо заключать договоры на утилизацию строительного мусора, производить его вывоз самостоятельно (в соответствии с договором на утилизацию) или по договору со специализированным предприятием по вывозу мусора», — говорится в сообщении.

Кроме того, правила благоустройства запрещают выбор вторичного сырья (банки, бутылки, другие предметы) из контейнеров. «Но фактически они изымаются как лицами без определенного места жительства, частными лицами, так и грузчиками предприятия, затем сдаются незаконным пунктам по приему вторсырья, тем самым нанося ущерб доходам предприятия», — добавили в муниципалитете.