Бишкекглавархитектура выдала более 380 уведомлений на демонтаж рекламы

Специалисты отдела рекламы и дизайна ГУ «Бишкекглавархитектура» с начала года выдали более 380 уведомлений на демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешительных документов или не соответствующих художественно-эстетическому облику столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, рекламные конструкции-штендеры не имеют постоянного места дислокации, зачастую предприниматели устанавливают их на оживленных тротуарах.

«Этим создаются помехи пешеходам и другим участникам дорожного движения. В целях сохранения художественно-эстетического облика столицы разрешения на подобного рода конструкции учреждением не выдаются. Каких-либо договорных отношений, связанных именно с установкой штендеров, у Бишкекглавархитектуры с муниципалитетом не имеется. Учреждение призывает предпринимателей использовать современные виды рекламы для привлечения клиентов», — добавили в БГА.