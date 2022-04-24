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Общество

«Джаз_Бишкек_Весна»: Викрам Рузахунов и много долгожданных выступлений

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова проходит XVII Международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна».

Он, как и в прошлом году, проходит в гибридном формате — некоторые группы выступают онлайн. Надеемся, в следующем году уже будут только живые выступления.

В первый день после церемонии открытия на сцену вышел саксофонист Азиз Гапаров. После его сольного выступления к музыканту присоединилась группа из Каракола, участники проекта «Визит-тур». Для молодых джазменов это был дебют. Публика поддержала коллектив аплодисментами.

К сожалению, певица из Турции Чагыл Кая в Бишкек приехать не смогла, но без музыкантов из этой страны кыргызстанцы не остались.

В Бишкеке выступил Гекхан Усал — канунист, солист традиционных турецких музыкальных инструментов. Он интерпретировал произведения из своего репертуара в духе джаза вместе с коллективом Викрама Рузахунова. Это было, как минимум, необычно.

Канун — старинный щипковый инструмент с трапециевидным корпусом.

Необычны были и презентация постановочного ритуального танца по мотивам живописи ранних кочевников и джазовые аранжировки на заданную тему.

Онлайн показали выступления Frank Salis Quartet из Швейцарии c разными приглашенными вокалистами. Сразу захотелось лета, концерта под открытым небом, когда слушаешь живую музыку, сидя прямо на траве.

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Под бурные аплодисменты на сцену вышел уже завсегдатай Бишкекского фестиваля — барабанщик из Израиля Йогев Шетрит. В трио с Викрамом Рузахуновым и Артемом Гуляевым они исполнили несколько композиций, в том числе из репертуара израильского музыканта. Йогев Шетрит не скрывал радости играть вновь в Бишкеке, каждое произведение представлял сам и общался с публикой.

Тепло приветствовала публика и любимцев — Кайрата Примбердиева и Юлию Руцкую, которые поблагодарили организаторов за приглашение участвовать в фестивале.

Любители джаза, которые помнят еще доковидные фестивали, скорее всего, ушли с чувством неудовлетворенности. Ни одного полноценного джаз-бэнда в Бишкек не приехало. Из-за еще существующих ограничений или по другим причинам кыргызстанцы не услышали ни экспериментального европейского джаза, ни классики от американских музыкантов, фолк-коллективов из Средней Азии.

Возможно, сегодня второй концерт XVII Международного фестиваля «Джаз_Бишкек_Весна» немного сгладит впечатление. Ожидаются выступления Саидмурата Муратова из Узбекистана и Стивена М.Райдера из США.

24.kg является информационным партнером фестиваля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231903/
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