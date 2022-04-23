Дочери сотрудника «Тазалыка» нужна дорогостоящая операция. Просят помощи

Дочери сотрудника «Тазалыка» нужна дорогостоящая операция. Ей требуется пересадка почек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что пенсионер Суюнбек Кочорбаев работает в муниципальном предприятии МП «Тазалык» восемь лет. Все эти годы он добросовестно трудился во благо города. Однако в его семье случилось несчастье — заболела единственная дочь Нурзат. Поставили диагноз — хронический гломерулонефрит (тяжелое заболевание почек).

«Моя дочь заболела, и из-за этого состояние ее почек ухудшилось, ей срочно нужно заменить обе почки. Нурзат — наша единственная дочь, она очень жизнерадостный и добрый человек. Продолжает работать, несмотря на свою болезнь, и старается приносить пользу обществу. Она совсем молодая, получила высшее образование, отучившись на юриста. Имеет огромное желание бороться за свою жизнь. Сам я пенсионер. Сумма на операцию для нашей семьи оказалась неподъемной. Мы много лет назад переехали в Бишкек специально к дочери и помогаем с уходом за ней. Помогите спасти нашу дочь», — обращается к народу Суюнбек Кочорбаев.

Сейчас девушка проходит дорогостоящую процедуру гемодиализа (очистка крови). Но для полноценного выздоровления нужна операция, стоимость которой $20 тысяч.

Фото мэрии Бишкека. Обращение о помощи

«Оптима»: 4169585359527552

KICB: 9417018573346673

«ЭЛСОМ»: 0505421388

Реквизиты:

Все реквизиты оформлены на имя отца девушки Суюнбека Кочорбаева.