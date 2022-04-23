Цирковая жизнь Фатимы Мукушевой

Фатима Мукушева отработала в кыргызском цирке более 56 лет. Ее мастерству рукоплескали зрители не только бывших советских республик. С выступлениями она объездила почти весь земной шар. Но выяснилось, что она до сих пор выходит на манеж. Кроме того, ее дело продолжают дети, продвигая известную цирковую династию.

Судьба в лице Турдакуна Усубалиева

— Родилась я в обычной семье. Мой героический папа прошел три войны. Воспитанник детдома, он мальчишкой добровольно ушел на Финскую войну, потом Великая Отечественная и война с Японией. После демобилизации боевого офицера сразу взяли в милицию. В специальном подразделении он охранял первых лиц ЦК Компартии Киргизии.

Говорят, первый секретарь Турдакун Усубалиев был доволен его работой. Частенько папа играл с ним в шахматы. Как он мне потом признался, бывало, специально приходилось проигрывать высокопоставленному сопернику.

Фото Юрия Кузьминых. Фатима Мукушева во время одного из представлений

С мамой отец познакомился случайно. Первый секретарь посещал хлопкопрядильную фабрику. Папа его охранял. Там за ткацким станком разглядел красивую девушку. Вскоре молодые сыграли скромную свадьбу.

Как призналась наша героиня, она с малых лет была очень гибкой и подвижной. Ни минуты не могла сидеть на месте. Кипучей энергии родители стали искать выход. Поэтому, как только немного подросла, отдали в секцию спортивной гимнастики.

— В 12 лет я выполнила норматив мастера спорта. Программа была сложной, стала выигрывать крупные соревнования. Но почетное звание мне так и не присвоили. Во времена СССР по нормативам гимнастки могли получить его в 16 лет.

Параллельно Фатима записалась в балетную школу. Днем ходила на тренировки, вечером занималась танцами.

Как признается наша героиня, еще в детстве судьба предоставила ей шанс стать известной балериной. Во Фрунзе приехали специалисты из Ленинграда, они отбирали лучших учеников для хореографического училища.

— Из 25 человек выбрали только меня. Педагоги встретились с моими родителями. Они прочили мне большую творческую карьеру. Разговор был сложным. Если папа, как человек военный, сказал да. То мама была категорически против. Ее доводы оказались весьма убедительными: девятилетнюю дочь она отказалась отпускать в чужой город, где у нас даже не было родственников. «С ней я поехать не смогу, а одной ей там будет трудно», — сказала мама.

Дорога в цирк

«Так я осталась во Фрунзе, в моей жизни практически ничего не изменилось. Продолжала танцевать и заниматься спортом. Но вскоре поняла, что на тренировках стало скучно. Состоялся разговор с моим тренером. Она обрисовала всю картину: «В сборную СССР ты вряд ли попадешь. Что могла в спорте ты добилась. Единственно, что ты сможешь, — это стать хорошим тренером».

Такая перспектива меня не прельщала. После этого со спортом пришлось распрощаться и полностью переключиться на хореографию. В балетной школе нас начали подключать к детским спектаклям в Театре оперы и балета. В новогодней сказке играла фарфоровую статуэтку. Я появлялась на свет из огромной шкатулки после заклинаний Старика Хоттабыча и исполняла несколько балетных па, акробатических номеров», — вспоминает Фатима Мукушева.

Фото Юрия Кузьминых. Фатима Мукушева во время одного из представлений

После одного из спектаклей за кулисы пришел известный цирковой артист из Москвы. В Киргизии он подбирал партнершу для своего номера воздушных гимнастов.

— Он привел меня в старый цирк, который находился в Дубовом парке. Сначала была экскурсия. Потом попросил забраться по подвесной лестнице под самый купол. Это я сделала без проблем. Сказалось гимнастическое прошлое. Единственно, что московский гость попросил, — наверху не смотреть вниз. Там, я сделала несколько переворотов. После природное любопытство взяло свое и я глянула вниз. Меня мгновенно сковал страх. На высоте 18 метров мне стало по-настоящему жутко. Закружилась голова. Все мышцы свело. С большим трудом спустилась вниз. Но все равно запах опилок в манеже прочно вошел в мою жизнь.

В Москву поехать не получилось. В конце 1960-х годов во Фрунзе готовили свою программу из кыргызских артистов.

Уникальный номер Фатимы

По словам нашей героини, во фрунзенском цирке она стала репетировать собственный номер «Лучница». Тогда он был первым в бывшем Союзе. Для него нужна была очень гибкая артистка, которая стреляла из лука ногами.

Во время репетиций ей, совсем еще ребенку, было неинтересно. Она привыкла быть в гуще событий. Все уже было готово, когда Фатима отказалась от этого номера. Но, как оказалось, этот очень хитрый ход сделал руководитель конно-акробатической группы «Шумкар» Никита Кочеков, чтобы переманить ее к себе. Он решил поставить номер балетного па-де-де на верблюдах. Для этого нужна была балетно-акробатическая девочка умевшая стоять на пуантах.

— Каждое утро конники репетировали на манеже с лошадьми. Я внимательно наблюдала, но страшно боялась. Тренер предложил мне сначала покормить животных, а потом покататься. Первый раз, сев на лошадь, ощутила необыкновенное чувство. Словно слилась с грациозным животным в единое целое. С этого момента я точно поняла, что буду выступать в программе. Мой сольный номер меня уже не интересовал.

Первый этап — это джигитовка. Начались ежедневные репетиции. Научилась делать такие заезды, что сегодня мало кто повторит.

В 12 лет Фатима уехала с цирком на первые годовые гастроли.

Но все равно Никита Магомедович не оставлял желания поставить номер на верблюдах. Его он специально придумал для своей дочери. Но девочке не разрешили тренироваться врачи. Тогда выбор пал на меня. Для этого цирк закупил «кораблей пустыни». Постепенно их ввели в программу.

«Бег у верблюда значительно отличается от лошадиного — он из стороны в сторону. А я в это время должна стоять на плечах у партнера и исполнять балетные и акробатические номера. Равновесие сохранять сложно. Это наше выступление произвело настоящий фурор в цирковом мире. Газеты писали, что этот номер в исполнении киргизских артистов не делает больше никто. Это было моя победа, вся гримерка была завалена живыми цветами. Почти в каждом городе наш выход на арену принимали на ура», — вспоминает Фатима.

Цирковые и жизненные зигзаги

Наша героиня призналась, что получила 11 серьезных сотрясений мозга. Переломы рук, ног, ключицы. Была и серьезная травма позвоночника. Врачи даже вынесли вердикт, что с цирком надо заканчивать. Но молодой здоровый организм каждый раз опровергал их предположения. Каждый раз Фатима вновь выходила на арену.

Потом был город Ярославль. Во время выступления верблюд споткнулся, и Фатима оказалась на манеже. Очнулась уже в больнице.

Фото Юрия Кузьминых. Фатима Мукушева во время одного из представлений

«В один из дней меня ждал необычный сюрприз. Выглянула в окно, там собрались киргизские циркачи. Они встретили мое появление громкими аплодисментами. После выписки такими же овациями меня провожали врачи и пациенты медицинского учреждения», — говорит артистка цирка.

В 24 года Фатима вышла замуж и родила дочь. Как уверяет наша собеседница, девочка родилась буквально в цирковых опилках. Едва научившись ходить, в антракте, пока мама готовилась к выступлению, пробиралась на арену и играла там. Приходилось брать ее с собой на репетиции.

Коллеги все время твердили, что ребенок непременно продолжит династию. В 1982 году родился сын Анатолий.

Номер с верблюдами остался в прошлом. Необходимо было искать что-то новое в творчестве.

Молодая мама решила попробовать себя в качестве дрессировщицы хищных животных. Благо цирк купил двух маленьких медвежат. Вскоре они подросли.

— Чолпонка, медведица, вообще была выше меня. Иногда эта строптивая дама показывала свой звериный норов. Однажды во время выступления острым когтем зацепила за мочку уха. Кровь хлынула, но показывать боль зрителям было нельзя. Пришлось рану прикрыть рукой и довести выступление до конца. После громких аплодисментов ушла за кулисы. Никто ничего не заметил.

С развалом СССР в цирке с работой начались проблемы. Гастроли практически прекратились. Но на жизнь необходимо было зарабатывать. Появилась возможность поехать на длительные гастроли в Дубай. У организаторов контракта было одно условие — им требовался номер иллюзионистов.

— Так начался новый этап в жизни. Покупала старинные книги, где известные дореволюционные артисты раскрывали свои секреты мастерства. На видеомагнитофон с телевизора записывала выступления известных советских и мировых мастеров этого жанра. Посекундно рассматривала их выступления. Удавалось заметить тайны фокусов. В этом мне активно помогал 14-летний сын.

Цирковая династия

Сегодня у Фатимы дети взрослые, подрастают внуки. Дочь по контракту уехала в Москву работать в цирк. Но пандемия внесла свои коррективы. Все представления оказались под запретом. Айнуре пришлось выкручиваться на разных работах.

Сын переехал с семьей в Казахстан. Участвует в шоу-программах.

Наша героиня не сидит без дела. Передает мастерство детям в цирковой студии. Там есть несколько перспективных учениц, у которых будет большое будущее. Дети уже почувствовали вкус арены и зрительских аплодисментов.

«Цирк творит чудеса. Идешь на работу, старые травмы дают о себе знать. Но только переступаешь порог, сразу забываешь о болячках. К тебе мгновенно приходит вторая молодость», — утверждает наша героиня.